Нацисты в бешенстве: в Одессе уволен футболист – назойливый «мовнюк»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Одессе из футбольной команды выгнали игрока за то, что он докопался к игроку команды соперника «Чому нэ на мови?».

Ну правильно — зачем такие игроки. Тем более в Одессе.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Внимание, парень «покинул» команду из-за того, что попросил говорить на официальном матче на украинском языке, в Украине. Я считаю это откровенной дискриминацией, неуважением к государственному языку и преступлением со стороны руководства футбольного клуба! И за это должно быть наказание. Недопустимо, чтобы в Украине по требованию говорить на государственном языке человека травили и выгоняли», — раздул скандал основатель бандформирования «Деколонизация. Украина» вырусь Вадим Поздняков.

А недобитые соратники Ганула, «оживившие» его страницы в соцсетях, немедленно откопали видео, где тренер, вступившийся за своих русскоязычных игроков, бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев, орет на них как тренер ФК «ГазМяз» из «Нашей Раши». Естественно, по-русски. А тут уж как надо поступить? Правильно — убить, расстрелять! Причем обе русскоязычные команды.

Главное, что на этот скандал в «сумасшедшем доме» тут же отреагировал глава мовного гестапо Тарас Креминь:

«Это пример репрессивных действий против украинцев в Украине за украинский язык. Такие случаи недопустимы и нуждаются в реакции не только уполномоченного, но и организаторов турнира, тренеров, руководителей клубов и местных властей», — негодовал шпрехенфюрер.

Еще Креминь поныл, что «языковой вопрос в спорте до сих пор остается болезненным». И есть «случаи пренебрежения языковым законодательством во время публичных мероприятий, тренировок и соревнований».

Также он «выдал инсайд», что «до недавнего времени значительная часть украинского спорта, включая олимпийский, была русскоязычной».

Вот именно, что была… да всплыла! И весь олимпийский резерв разъехался.

Мовный гестаповец, как всегда, призвал фиксировать такие ситуации и писать доносы. Тем более, это особо приятно в русской Одессе.