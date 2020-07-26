Нацисты в Киеве призвали вместо перемирия усилить блокаду Донбасса

26.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Владимир Зеленский и его команда вместо договорённостей о прекращении огня должны усилить экономическую и гуманитарную блокаду Донбасса, чтобы вынудить эти территории вернуться в состав Украины.

Об этом в эфире «4 канала» заявил экс-командир неонацистского подразделения «Азов» Максим Жорин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы знаете, у нас в «Азове» всегда было такое правило: за одного погибшего нашего мы делали так, чтобы было 10 погибших врагов. А в этой ситуации выглядит так, что за погибшего нашего власть делает 10 уступок врагу. Мы никогда не договоримся с врагом, если постоянно будем слушать их условия и подстраиваться под это.

Пора понять, что время выставлять свои условия примирения, нельзя больше играться в эту историю. Эти соглашения, о чём они договорились? Реальным результатом последних договоренностей является то, что наши военные должны стоять на линии фронта с закрытыми глазами и связанными руками. Как мы дальше будем себя защищать?», – возмутился националист.

Жорин призвал усилить блокаду Донбасса, уверяя, что таким образом эти территории быстрее вернутся под контроль Киева.

«На сегодняшний день, на мой взгляд, один из немногих возможных сценариев того, как мы можем ускорить возвращение территорий – это блокада неподконтрольных территорий. Перестать поставлять электроэнергию, деньги, воду, пенсии, и всё остальное.

Мы должны понимать, что сегодняшняя самопровозглашенная власть, которая там сегодня есть, должна взять ответственность за то, что они натворили. Пускай посмотрят, на что они способны как местные администрации без Украины и без украинской поддержки», – предложил Жорин.