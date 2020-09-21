Нацисты в Киеве сорвали мероприятие по случаю Дня мира

21.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинские националисты сорвали последний этап киевских мероприятий по случаю Международного Дня мира в парке Вечной Славы, несмотря на то, что акция была согласована.

Националисты сорвали финальный пункт сценария мероприятий – до этого киевляне с участием ветеранов собрались у Стелы Победы, а в парк приехали, чтобы возложить цветы к Вечному огню.

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Поводом для недовольства националистов стали замеченные красные флаги. Радикалы тут же стали вести трансляцию в Интернете на странице «Общества ветеранов войны с Россией», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Киеве коммунистический шабаш. Вот, с запрещёнными красными флагами идут люди с неизвестной целью в Парк Славы к монументу. С запрещёнными коммунистическими флагами, нарушая закон. В центре Киева», – сказал националист, подчеркнув, что для него это особо оскорбительно как для бывшего участника АТО.

Правозащитница Елена Бережная на вопрос радикала ответила, что закон группа киевлян не нарушает, потому что их флаги не содержат коммунистической символики.

«Вы показываете свою безграмотность, потому что данный флаг не содержит коммунистической символики. Он был проверен полицией и СБУ, и использовался 9 мая», – сказала она.

После этого националисты сопроводили участников митинга к мемориалу Вечной Славы, где начали оскорблять, требовать ответа на вопрос «чей Крым», а также пытались отобрать принесённые киевлянами флаги. Обе стороны вызвали полицию.

«Мне вас просто жаль. Вы такое ничтожество, такой червь, который в жизни никогда ничего не видел, ничего не добьётся и не реализуется. Только это ваша функция.

Скажите, пока вы воевали, сколько деток вы убили из Аллеи ангелов? Из 198 скольких вы убили? Российские оккупанты убивали, вы ж говорите, что они оккупировали? Или с самолёта они бомбили второго июня?» – сказала Бережная одному из националистов в ответ на провокации.

После этого приехали сотрудники полиции. Киевляне начали объяснять стражам порядка происходящее, демонстрируя бумаги о согласованности акции и флаги с отсутствующей коммунистической символикой. В свою очередь, националисты продолжили провокации, чем вызвали недовольство прибывшего наряда.

«Пусть госпожа Бережная скажет представителям полиции, чей Крым», – потребовал националист.

«У нас есть какая-то ответственность за то, как кто-то скажет, чей Крым?» – поинтересовался полицейский.

«Да, есть ответственность. Вы, как сотрудник полиции, считаете, что если человек агитирует, что Крым российский, то нет ответственности?» – возмутился радикал.

«Она агитирует, или вы ей задаёте вопрос, чей Крым? А, так она здесь агитировала? Вы только что мне это сказали. И держите дистанцию…. И не надо тут рассказывать, за что тут полиция что считает, понятно? Наденьте маску», – потребовал правоохранитель.

После того, как приехала следственная группа, полицейский пригрозил задержать националиста и написать на него протокол, однако закончилось простой проверкой документов.

Тем не менее, сотрудники полиции также «не задержали» участников акции во главе с Еленой Бережной, однако забрали их с собой в участок. Напоследок обе стороны пригрозили написать друг на друга заявления.