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Интересная тенденция. У изображающих из себя исконно-посконных, со времен короля Данилы одэсьцив, изменилась риторика. Судите сами, разрушения в городе страшные. Такие, что смотришь и понимаешь — на твоем веку этого точно не починить. Но главное, с человеческими жертвами…

А у них как — что ни прилет (вообще так теперь называются все взрывы), так «Слава ПВО!», и хоть трава ни расти.

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Последние недели побили все рекорды по этой части — хрущевки, хибары, столовки, школы, буржуйские новострои в разных районах… все, нету.

Вот как пишет два года кричащая «Слава ПВО!» нацистка Алена Балаба о происходящем:

«Я не могу смотреть видео, как достают мертвых детишек из-под завалов. У меня нет слов».

Затем она винит во всем извечных агентов Кремля, якобы сдающих координаты «столовок-хрущевок»:

«И плакать нечем. А здесь люди, которые родились и выросли в свободной Украине, сдают врагу координаты чего-то, как они думают, «военного», потому что «не хотели ничего плохого». Это как?».

Врет, сука, врет. Никто и не сдает ничего не-военного. Никто в не-военное и не целится. Но даже если и «плакать нечем», то понимаете, какой посыл в кастрюли уже идет, какая каша там из просроченной польской гуманитарки варится?..

Скрывать уже, собственно, нечего. Слишком много стало жертв. Если в 22-м году, когда ты ехал мимо мест прилета, кондуктор «приказывал» «Отключить телефоны и не смотреть в окно», то сейчас уже все троллейбусные маршруты в городе состоят исключительно из выгоревшей и разрушенной действительности.

Да, даже в оперативном командовании «Юг» хоть и выдают «враг не стоит на месте и пытается найти новые технологии, способы и тактику для того, чтобы обойти системы противовоздушной обороны и нанести максимальный вред, маневрируя между жилыми кварталами», но, опустив глаза, признают — «Ото оно летает, а ПВО сбивает».

Только есть разница между летать и сбивать…

И вот, после очередной страшнейшей ночи в Одессе, даже Балаба не написала «Слава ПВО!». Цидулка от кураторов пришла, глаза открылись, совесть замучила, засса… испугалась?.. Но вот что она выдала на этот раз:

«Когда журналисты снимали последствия удара российских шахедов по жилым домам — им двое 30-летних [пострадавших местных жителей. — Ред.] задвигали, что «русские били по складам и казармам», показывая на разбитые магазины, жилые дома и стоматологию. Это как? Что у них в головах?».

А я отвечу — правда у этих 30-летних в головах. Речь идет о военной части в центре Одессы. И людям уже нечего скрывать. И нечего терять. Когда твои жизни все равно разрушены и ты смертник, даже СБУ и военкомат — не страшно.

Кстати, СБУ по поводу излишней эмоциональной откровенности жильцов чего-то помалкивает, об арестах не отчитывается. Может быть и СБУ очевидно, что если дроны летят по «складам и казармам», то необязательно сбивать их над жилой застройкой?.. Иначе ведь и подвалов для пострадавших не останется…

НО!

Но как же быть в этой ситуации одэсьцям? Тем более, что у них уже нет разнарядки славить ПВО.

«Ядерная русская пропаганда излучает неокрепшие умы. Умы людей, у которых нет аналитических навыков, и которые легко воспринимают любой мусор вместо проверенной информации. Это ошибка воспитания», — пишет Балаба, которой не хватает только шапочки из фольги.

И здесь надо вспомнить, что она написала в начале войны:

«Очень хочется, чтобы прилетело им — во все ватные кодла — Всемирный клуб одесситов, Литературный музей, Русский театр и все другие учреждения, и в теток с Куликова поля, которые позорили Ройтбурда и все украинское в Одессе. Хер им, а не Одессу!».

Кстати, в этом она пока права — прилетает и правда в «ватные кодла». И правда заранее все про ПВО знала. Что дальше?