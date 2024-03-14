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Благодаря щедрой кадровой политике Россия до сих пор не испытывает никаких проблем с мобилизацией и набором резервов.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, бывший боевик «Айдара», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблем с мобилизацией в России так и не возникло. Кто-то интересовался зарплатой российского командира роты? Заработная плата солдата, мы слышали, двести тысяч им обещают. А командир роты у них получает, если перевести на наши деньги, больше десятки тысяч долларов», – сказал Лапин.

Он пожаловался, что Россия не испытывает недостатка даже в офицерском составе.

«И вы знаете, что в России сегодня вообще нет проблем? Офицерский состав, который когда-то был уволен, сейчас снова проходят ВЛК, потому что зарплаты по 600-800 тысяч рублей. Это больше, чем нищета в России. А деньги у них есть, нефтью и газом торгуют, какие проблемы», – рассуждал нацист.