Нацисты в шоке: российский комроты зарабатывает больше «десятки зелени»

Вадим Москаленко.  
14.03.2024 22:34
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Финансы


Благодаря щедрой кадровой политике Россия до сих пор не испытывает никаких проблем с мобилизацией и набором резервов.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, бывший боевик «Айдара», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Благодаря щедрой кадровой политике Россия до сих пор не испытывает никаких проблем с мобилизацией...

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«Проблем с мобилизацией в России так и не возникло.

Кто-то интересовался зарплатой российского командира роты? Заработная плата солдата, мы слышали, двести тысяч им обещают. А командир роты у них получает, если перевести на наши деньги, больше десятки тысяч долларов», – сказал Лапин.

Он пожаловался, что Россия не испытывает недостатка даже в офицерском составе.

«И вы знаете, что в России сегодня вообще нет проблем? Офицерский состав, который когда-то был уволен, сейчас снова проходят ВЛК, потому что зарплаты по 600-800 тысяч рублей. Это больше, чем нищета в России.

А деньги у них есть, нефтью и газом торгуют, какие проблемы», – рассуждал нацист.

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