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Нацисты во Львове изуродовали могилу разведчика Николая Кузнецова
Неонацисты изуродовали могилу Героя Советского Союза, разведчика Николая Кузнецова и памятную доску, установленную на мемориале на львовском Холме Славы. Фото своих «художеств» опубликовал блог группировки С14, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Радикалы уверяют, что таким образом хотели привлечь внимание к необходимости перезахоронения праха советского разведчика, которого украинские нацисты считают «оккупантом».
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«С14 Львов разрисовали могилу-памятник НКВДиста Кузнецова на Холме Славы для привлечения внимания к его перезахоронению. Для украинцев – он не герой, а штатный чекист. Он никакой не разведчик – это советский миф, который Россия и дальше лелеет.
Зато Кузнецов организовывал провокации, сталкивая немецких оккупантов с украинскими националистами. В частности, он подбрасывал документы националистов у убитых тел немецких офицеров, указывая, что теракт якобы совершили убийцы. Поэтому и был в «черном списке» украинского подполья», – говорится в сообщении.
Напомним, власти родного для Кузнецова города Талица Свердловской области и его родственники неоднократно выступали за перезахоронение Героя.
Метки: Николай Кузнецов
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