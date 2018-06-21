21.06.2018, Киев, Максим Карпенко
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Вандализм, Галичина, Провокации, Происшествия, Россия, Украина

Нацисты во Львове изуродовали могилу разведчика Николая Кузнецова


Неонацисты изуродовали могилу Героя Советского Союза, разведчика Николая Кузнецова и памятную доску, установленную на мемориале на львовском Холме Славы. Фото своих «художеств» опубликовал блог группировки С14, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Радикалы уверяют, что таким образом хотели привлечь внимание к необходимости перезахоронения праха советского разведчика, которого украинские нацисты считают «оккупантом».

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«С14 Львов разрисовали могилу-памятник НКВДиста Кузнецова на Холме Славы для привлечения внимания к его перезахоронению. Для украинцев – он не герой, а штатный чекист. Он никакой не разведчик – это советский миф, который Россия и дальше лелеет.

Зато Кузнецов организовывал провокации, сталкивая немецких оккупантов с украинскими националистами. В частности, он подбрасывал документы националистов у убитых тел немецких офицеров, указывая, что теракт якобы совершили убийцы. Поэтому и был в «черном списке» украинского подполья», – говорится в сообщении.

Напомним, власти родного для Кузнецова города Талица Свердловской области и его родственники неоднократно выступали за перезахоронение Героя.

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