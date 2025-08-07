Нацисты всё равно саботируют любое соглашение Путина и Трампа – экс-посол США на Украине
Возможная встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом вряд ли закончит войну, но выведет Россию из политической изоляции среди западных политиков.
Об этом на канале «NewsNation» заявил бывший посол США на Украине Стивен Пайфер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Меня беспокоит, что встреча лидеров может стать большой победой для Путина. Если он встретится с Трампом, это нарушит бойкот, который западные лидеры уже на протяжении трёх лет поддерживают, отказываясь встречаться с Путиным», – сказал Пайфер.
Экс-посол подчеркнул, что даже если два лидера достигнут каких-то соглашений, украинские националисты их саботируют.
«Во-вторых, Путин умеет добиваться своего. Если он хочет договориться об урегулировании конфликта не с Зеленским, а с Трампом, то это соглашение, которое навязывают украинцам, может оказаться бесполезным», – добавил дипломат.
