Нацисты выбрали новую жертву – одесситку Нонну Гришаеву

Новости Украины

А знаете почему нацовье устроило травлю великолепной артистки Нонны Гришаевой? Потому что, в отличие от дутых звезд родом из Одессы, напоминающих кооперативные изделия из 80-х, когда снаружи бронза, а внутри пластмасса, Гришаева настоящая, и в Одессе ее действительно любят.

Потому что честно, открыто, без морализаторства и брюзжания, она заявляет, что любит СССР и свое советское детство, заявляет как есть — что в Одессе никогда не говорили по-украински, и пожилые люди мучаются, когда читают на «мове» инструкции к лекарствам или пытаются получить у украиноговорящей кассирши пенсию.

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Заявляет на огромную аудиторию про убийцу Стерненко, который чувствует себя на Украине небожителем, заявляет, что занесена в базу «Миротворец» и «доброжелатели» обещали сжечь ее сразу по приезду в одесский аэропорт…

Хоть кто-то из узколобых «селебрити», рожденных в Одессе, но уехавших в Москву, которых, надо сказать, профессиональные украинцы тоже травят, заявлял нечто подобное? И ладно — покушусь на святое, не умаляя таланта и заслуг, но тот же Михаил Жванецкий при жизни хоть раз внятно высказался по трагедии 2 мая?..

Знаете, какими бы примитивными качествами не наделяли Одессу — гонор, говор, юмор, пошлость — все это далеко от правды, но если и существует некая архетипичная одесситка, то это она — Нонна.

Чем она провинилась перед скотным двором на этот раз, не совсем понятно. Въезд Гришаевой на Украину был запрещен еще в 2017 году за гастроли в Крыму — сами запретили, но пытаются дотянуться. По всей видимости, провинилась высказыванием, кстати, корректным, о том, что перестала сотрудничать с «Квартетом И», известным своей антироссийской позицией.

«Говорят, что писать для меня больше нечего, мол, я у них уже давно все сыграла. Жаль. Потому что тогда, когда мы вместе играли и участвовали еще и в спектаклях, нам работалось прекрасно. Всегда приятно работать с друзьями», – говорила она.

Заметьте, ничего крамольного, хотя и понятно, что не может она быть на одной стороне баррикад с «друзьями», ударившимися в пацифизм, чьи родители в Одессе собирают деньги на бронежилеты для ВСУ. Но это можно лишь додумать, посмотрев ряд интервью Нонны.

А можно поставить цель — слепить врага. Как это и сделал для упоротой аудитории депутат с пониженной социальной ответственностью Алексей Гончаренко, зачем-то откопав интервью Нонны Вячеславу Манучарову 2020 года. Гончаренко записал видео, которое назвал «важным блогом о войне на культурном фронте и людях, которые предали собственную родину». К таковым он и причислил Гришаеву.

«Известная актриса, которая родилась в Одессе и говорит, что Одесса — ее дом, но живет она в России. Долго пыталась усидеть на двух стульях, но в итоге выбор сделала. Год назад она дала интервью, в котором наговорила кучу бреда о том, что русский язык кто-то ущемляет в Украине, про братский народ», — возмутился Гончаренко, как будто сказанное не правда.

А больше всего его и прихлебаев разозлил следующий фрагмент интервью Гришаевой:

«Когда мне задают подобные вопросы: откуда я — из Украины или из России — я сразу начинаю ощущать себя маленькой девочкой в зале суда при разводе родителей. Спрашивают, а ты с кем хочешь жить — с папой или мамой? А я люблю и папу, и маму. Я люблю и Украину, и Россию. И не надо меня спрашивать, это мои родители, и пусть «мама» не права в чем-то, или «папа» не прав. Но я люблю их обоих. И я абсолютно уверена, что все равно настанет мир, и все равно мы объединимся и потихонечку отношения восстановятся. Я устала об этом кричать. Одни люди не слышат, другие — страдают… Есть много украинцев в России с русскими паспортами, а есть много россиян в Украине с украинскими. Они себя кем должны ощущать? Мы просто один народ, мы переплетены так, что нас не разорвешь, нет народов ближе. Братьев!».

Напомню еще раз — интервью было записано два года назад.

Но вот что умозаключил Гончаренко:

«Она так красиво включает дурочку на этом интервью… Она не могла выбрать [Украина или Россия], но в итоге таки выбрала. В ее родной город полетели ракеты, уничтожают в нем детей, взрослых… Ни слова о том, что она осуждает то, что происходит. Во время бомбежек Одессы запостила фотографию из Волгограда у памятника «Родина-мать зовет!». Российская денежка оказалась сильнее».

И понеслось!

«Не пускать предателей как Гришаева в Украину никогда!», — возопила гончаренковская паства.

За ним роликов налепила и другая патриотическая общественность, также придя к выводу, что «Гришаева отрабатывает путинские деньги».

Очевидно, что наезд на артистку связан с тем, что из Одессы велено всеми силами слепить образ сельско-украинского города, а Гришаева своей интеллигентностью и искренностью портит этот имидж, на интервью почему-то не в вышиванке приходит, о насильной украинизации открыто говорит. И все равно жертва выбрана отнюдь не метко — слишком уж она позитивна и любима зрителем, чтобы вменяемые люди прислушались к гончаренковскому гавканью.

Совсем у профессиональных патриотов дела плохи, если они кидаются на популярную актрису, которая, по сути, высказалась по-женски, по-обывательски и без политики.

И, да, Гончаренко, про братский народ — это совсем не Путин придумал, а так тебя в школе в твоем советском детстве учили, когда ты еще и помыслить не смел, чтобы стать нацистом. Но это был политический момент.

А есть еще человеческий. Сражаться с женщиной — само по себе дно. Но хочется напомнить таким «героям», что год назад, на День города, мэр Одессы Геннадий Труханов записал песню Утесова «У Черного моря». Записал вместе с российскими артистами, среди которых, в том числе, была и Нонна Гришаева (да-да, к тому моменту то самое интервью уже год как вышло).

А также в этой компании пел и «подарок» от «Слуги народа», экс кандидат в мэры Олег Филимонов из «Джентльмен шоу», ныне депутат горсовета. Вот у них бы и спросили, как им было вместе с фигуранткой «Миротворца» петь? И дотянуться до них ближе. И поговорили бы по-мужски. А так — тявкать на человека, который вряд ли опуститься до того, чтобы шушере отвечать, беспроигрышно и просто. А еще ничтожно. Хотя чего еще ждать от ничтожества.