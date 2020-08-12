Нацисты вышли на Майдан – требуют от Зеленского разобраться с Лукашенко

12.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

В центре Киева на Майдане несколько сотен украинских националистов провели митинг солидарности с белорусской прозападной оппозицией, потребовав от украинского президента Владимира Зеленского занять четкую позицию – не признавать победу Александра Лукашенко на выборах.

Особо досталось из уст ораторов депутатам из президентской фракции «Слуга народа», поспешившим поздравить Лукашенко.

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«Ватная падла Евгений Шевченко, ватная падла Дубинский, любитель собачьих ртов, они уже поздравляют Лукашенко и говорят, какой он классный парень. У меня нет проблем с тем, что эти падлы что-то несут. Но у меня есть проблема с тем, что они народные депутаты Украины, и они якобы говорят этого от нашего с вами имени.

За внешнюю политику и Конституцию у нас отвечает президент и его вертикаль. К сожалению, поскольку я уже вижу, что в партии президента есть лица, которые позволяют себе вместо него делать такие внешнеполитические предложения – значит, что он не контролирует фракцию.

Но я надеюсь, что он контролирует хотя бы себя. Потому я от своего имени, и, надеюсь от вашего, призываю украинскую власть, президента и МВФ не приветствовать Лукашенко. И не делать вид, что мы соглашается с тем, что там прошли выборы. Это не выборы, а узурпация. И я не соглашаюсь и не даю разрешения приветствовать узурпатора от моего имени», – объявил выступающий от лица собравшихся.

Участники митинга пообещали белорусскому президенту разделить незавидную участь одного из «последних диктаторов Европы».

«Хочу сказать, что в Европе последними тремя диктаторами были Милошевич, Чаушеску и Каддафи. Собственно, хочу сказать, что у Лукашенко сейчас есть три варианта. Пускай выбирает», – пригрозили радикалы.