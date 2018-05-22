Политнавигатор - Новости России и Украины
22.05.2018, Москва, Елена Острякова
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Киев, Культура, Общество, Политика, Россия, Украина

Нацисты выжили “Россотрудничество” из Киева: деятельность организации сворачивают


«Россотрудничество» пересмотрит форматы своей работы на Украине.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявила руководитель этого федерального агентства Элеонора Митрофанова.

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«Когда нападали на наш центр, сотрудники правоохранительных органов стояли в стороночке и наблюдали за этим. Поэтому, я думаю, мы будем пересматривать форматы работы на Украине. Я не считаю, что нужно идти на какие-то героические жертвы там, чтобы держать флаг. Но работу мы не будем закрывать», – сказала Митрофанова.

Она выступила против симметричного ответа со стороны Россию на агрессию украинских националистов, которая последние годы приняла, по ее словам, «чудовищно ненормальные формы».

«Я думаю, мы не будем чинить препятствия работе Украинского культурного центра в Москве, поскольку здесь достаточно большая диаспора, огромное количество людей приезжает сюда с Украины работать. Пока все будет находиться в таком вялотекущем неприятном состоянии», – сказала Митрофанова.

Как ранее сообщал «Политнавигатор», 9 мая радикалы из неонацистской украинской группировки С14 напали на руководителя Россотрудничества Константина Воробьева и облили его фекалиями. В феврале боевики организаций С14, Правый сектор и «Традиции и порядок» ворвались в здание РЦНК и устроили там погром. Полиция им не препятствовала.

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