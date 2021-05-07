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07.05.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Дзен, История, нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, русофобия, Скандал, Украина, Цензура
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Нацисты занялись переименованием улиц оккупированного Киевом Донбасса

Новости УкраиныВ Донбассе в городе Волноваха националисты требуют переименовать улицу, названную в честь легендарного космонавта...

В Донбассе в городе Волноваха националисты требуют переименовать улицу, названную в честь легендарного космонавта Валентины Терешковой.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В городе Волноваха активизировалась деятельность националистического сообщества, состоящего из представителей «Правого сектора», «Свитанка» и «Тризуба», которые намерены переименовать улицу, названную в честь Валентины Терешковой.

Националисты угрожают администрации города публичными акциями, направленными на обвинение первой женщины-космонавта Валентины Терешковой в участии в возвращении Крыма в состав Российской Федерации», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на угрозы нацистов, жители и уроженцы города выступают против такой инициативы.

«Отмечается, что противником инициативы националистов является командующий воздушного командования воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Кривоножко, у которого именно на этой улице проживают его родственники», – подчеркнули в пресс-службе НМ ДНР.

Напомним, Валентина Владимировна Терешкова – российский политик, депутат Государственной думы Российской Федерации, и первая женщина покорившая космос.


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