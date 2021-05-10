«Нацизм не лечится, ублюдки сами не уйдут» – депутат Госдумы призвал освобождать Украину

10.05.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

За Донбассом, который стал насмерть против киевской хунты, в Россию вернётся большая часть Украины.

Об этом в рамках онлайн-марафона, посвященного Дню Республики в ДНР, заявил депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера был во Ржеве около этой стелы, монумент, где, мы знаем, погибло больше солдат, чем американцев во время Второй мировой войны, в этом именно месте. Пробивают такие места на такие серьезные вещи, и понимаешь, что ещё много предстоит сделать.

Подходит ко мне женщина и хватает меня за руку, говорит, я вас видела по телевизору, я сама с Украины. Говорит: когда же вы всё решите, я не могу вернуться к себе домой. Я не могу вернуться к этим бандеровцам, прошу, решите. И вроде праздник, и просто мне очень тяжело, как ножом по сердцу», – рассказал политик.

«Что я мог сказать? Родная, если бы от меня всё зависело, я бы завтра всё решил. Потому что за Донбассом, который сегодня проявляет свою стойкость, пойдёт большая часть Украины, сомнений даже нет. Даже в Одессе, где всех задавили, задушили, они кричат: «Донбасс, мы с тобой!» Вы видели, эти кадры? Это же мужественные прекрасные люди, которые, несмотря ни на что, понимая, чем это грозит, говорят – «Донбасс, мы с тобой».

Мы не имеем права предать этих людей, не имеем права оставить их, не имеем права просто выжидать. Мне представляется, я считаю, что пора Одессу и другие города из плена освобождать, из плена нацизма. Они, ублюдки, сами не уйдут. Вы знаете, что нацизм не лечится, он только уничтожается. Другого способа нет», – добавил Алексей Журавлёв.