Подпишись на рассылку
10.05.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, нацизм, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Соотечественники, Сопротивление, Украина
Просмотров:

«Нацизм не лечится, ублюдки сами не уйдут» – депутат Госдумы призвал освобождать Украину

Новости УкраиныЗа Донбассом, который стал насмерть против киевской хунты, в Россию вернётся большая часть Украины....

За Донбассом, который стал насмерть против киевской хунты, в Россию вернётся большая часть Украины.

Об этом в рамках онлайн-марафона, посвященного Дню Республики в ДНР, заявил депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Вчера был во Ржеве около этой стелы, монумент, где, мы знаем, погибло больше солдат, чем американцев во время Второй мировой войны, в этом именно месте. Пробивают такие места на такие серьезные вещи, и понимаешь, что ещё много предстоит сделать.

Подходит ко мне женщина и хватает меня за руку, говорит, я вас видела по телевизору, я сама с Украины. Говорит: когда же вы всё решите, я не могу вернуться к себе домой. Я не могу вернуться к этим бандеровцам, прошу, решите. И  вроде праздник, и просто мне очень тяжело, как ножом по сердцу», – рассказал политик.

«Что я мог сказать? Родная, если бы от меня всё зависело, я бы завтра всё решил. Потому что за Донбассом, который сегодня проявляет свою стойкость, пойдёт большая часть Украины, сомнений даже нет. Даже в Одессе, где всех задавили, задушили, они кричат: «Донбасс, мы с тобой!» Вы видели, эти кадры? Это же мужественные прекрасные люди, которые, несмотря ни на что, понимая, чем это грозит, говорят – «Донбасс, мы с тобой».

Мы не имеем права предать этих людей, не имеем права оставить их, не имеем права просто выжидать. Мне представляется, я считаю, что пора Одессу и другие города из плена освобождать, из плена нацизма. Они, ублюдки, сами не уйдут. Вы знаете, что нацизм не лечится, он только уничтожается. Другого способа нет», – добавил Алексей Журавлёв.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Апрель  
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть