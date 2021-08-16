Нацизма на Украине как не было, так и нет

16.08.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Никогда такого не было – и вот опять. Эта избитая и затертая от частого употребления и давно ставшая мемом фраза так и просится в начало истории о том, как в минувшую субботу в Киеве, на акции протеста Нацкорпуса двое молодых (18 и 19 лет) сторонников этой неонацистской партии избили журналиста киевского издания «Буквы» Александра Кужельного.

Нападавшие были с закрытыми лицами. Били смачно, с толком, в том числе и ногами. Жертва упала на землю, и агрессивные молодчики добивали уже лежачего. При этом, агрессивно матерясь. Уже потом освидетельствование показало многочисленные синяки, царапины и ссадины на теле пострадавшего.

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Основная предъява к журналисту состояла в том, что он снимал драку участников акции с полицией, помешавшей устроить штурм Офиса президента. Соответственно, от журналиста требовали удалить «компрометирующие» нацистов снимки.

Характерный момент: по словам как самого потерпевшего, так и очевидцев, все это происходило буквально на глазах стоявшей рядом полиции, которая не вмешивалась в процесс избиения человека. И лишь после получения заявления, нехотя, внесла данные о совершении преступления в реестр и теперь обязана расследовать это дело и проводить следственные действия.

Мораль: в нынешней Украине полиция нефункциональна в смысле своей основной профессиональной задачи. Она не в состоянии защитить человека от преступников.

Ирония ситуации в том, что от нацистов пострадал не какой-то там «ватник» или любитель России, не партиец Шария или член ОПЗЖ, то есть не официально одобренная мишень для сафари со стороны «лиц с активной проукраинской позицией», как сейчас называют праворадикальных боевиков украинские СМИ. Нет. Избитый журналист работает в издании, поддерживающем Порошенко и, более того, он как мог, пытался убедить своих обидчиков в том, что они ошиблись, что он – благонамеренный патриот и вовсе не входит в официально признанную группу риска. Как видим, это не помогло.

Мораль: в сегодняшней Украине, как в том анекдоте про еврея и антисемитов, бьют не по паспорту, а по морде. Будь ты хоть трижды благонамеренным, все зависит лишь от степени упоротости «патриотов».

Помнится, во время переворота в Чили были убиты, арестованы или подверглись пыткам не только социалисты и коммунисты, но и многие правые противники Альенде из числа либералов и христианских демократов. Известен анекдотический случай, когда владельца частной библиотеки арестовали за «подозрительную» книжку «Кубизм». Заметив ее на книжной полке, солдаты решили, что она – про Кубу.

В случае с избитым журналистом «Букв» все обошлось относительно благополучно. Его обидчики, в присутствии самого фюрера Билецкого принесли извинения на камеру, заявив, мол, с кем не бывает, бес попутал, ошиблись немного, приняв его за антифашиста, сливавшего персональные данные побратимов на вражеский сайт.

«Хочу извиниться за данную ситуацию и свои действия… Нам просто сказали ложную информацию о том, что ты делал плохие дела по отношению к нашим людям… Поэтому я искренне извиняюсь за это. Если сможешь простить, то простишь. Если не сможешь простить — это твое право», — сказал один из нападавших.

Правда, глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко все равно недоволен. Он считает, что извинение перед журналистом — это позитив, но не освобождает от ответственности.

Цитата: «Национальная полиция должна установить все обстоятельства преступления и роль каждого из нападавших. Грубая атака на журналиста должна весомо наказываться, а не оправдываться».

Однако есть уверенность в том, что даже если молодчики из Нацкорпуса и понесут какое-то реальное наказание (что весьма сомнительно, ведь дело идет к братскому примирению сторон), это не изменит самой сложившейся ситуации с ультраправым и ксенофобским насилием на украинских улицах.

Ведь случай с Кужельным не первый и уж точно не единичный. Черепно-мозговая травма и поврежденное горло избитого в начале июля нынешнего года бойцами «Муниципальной охраны» Бориса Филатова днепропетровского журналиста Сергея Файзулина – тому прямое подтверждение.

А еще только в этом году было избиение «неизвестными патриотами» журналиста мураевского телеканала «Наш» Алексея Пальчинова непосредственно в прямом эфире этого канала. А еще – в июне этого же года журналиста Коцабу избили и облили зеленкой прямо на перроне вокзала в Ивано-Франковске, после чего местные «патриотические» СМИ написали, что так ему и надо, потому что он – «пророссийский пропагандист».

Единственный раз, когда власть открыла свои обычно закрытые глаза и соизволила заметить проблему ультраправого насилия на Украине – это недавняя громкая история с нападением прямо в центре Киева «неизвестных патриотов» на спортсмена-депутата из правящей партии Жана Беленюка, заставившая последнего разродиться возмущенным постом на тему «Так украинец я, все-таки, или нет?».

Примечательно, что на случай с Беленюком моментально отреагировал президент Зеленский, потребовавший «разобраться и наказать», вкупе с пафосным блаблабла про «недопустимость насилия и дискриминации на расовой почве в стране равноправия».

Правда, когда перед этим отбитая нацистка Фарион обозвала украинскую олимпийку Магучих «биомусором», Зеленский почему-то промолчал, видимо, не счел этот случай аж настолько возмутительным, чтобы удостоить его своей реакции. И дела о разжигании розни против соратницы Тягнибока не возбудили. Что лишний раз подтвердило, что Украина Зеленского, как, впрочем, до нее и Украина Порошенко – страна двойных стандартов.

Беленюка, в общем, жалко. А в остальном – нацизма на Украине как не было, так и нет. Кто не согласен – может уезжать в Россию.