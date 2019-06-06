«Нацкорпус» осадил Раду

06.06.2019, Киев, Владимир Гладков

В Киеве боевики «Национального корпуса» вместе с иностранными боевиками провели акцию «Паспорт добровольцу» под стенами Верховной рады.

Протестующие требовали принять закон об упрощённом получении гражданства иностранным гражданам, воевавшими в Донбассе на стороне украинских «добровольческих» батальонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Радикалы с флагами «Нацкорпуса», а также со знаменами Грузии и белорусских националистов осадили здание Верховной рады и оставались там вплоть до принятия законопроекта. Также националисты развернули несколько белых баннеров для сбора подписей в поддержку законопроекта.

От здания парламента их отгораживал кордон и десяток полицейских по периметру, боевики выставили вперёд молодчиков из «Национальных дружин» в соответствующей одежде.

В ходе акции националисты скандировали: «Слава Украине – героям слава!», «Слава нации – смерть врагам!», «Украина – прежде всего!», а также поддержали «добровольца» из Белоруссии лозунгом «Жыве Беларусь – жыве вечно!».

Главным требованием собравшихся было окончательное принятие Верховной Радой Украины законопроекта № 3433 о предоставлении украинского гражданства иностранным «добровольцам». Они напомнили, что уже не первый раз проводят подобную акцию, а на днях пикетировали Администрацию президента и передавали список из 450 человек на получение гражданства представителю президента Украины Владимира Зеленского.

Некоторые в толпе подчёркивали, что если Рада проигнорирует их требования, пикетирующие не разойдутся и в дело могут пойти покрышки..

Акция отметилась речами так называемых «добровольцев», приехавших воевать против народа Донбасса. Боевики из России, Белоруссии, Молдовы и Грузии сокрушались, что на Родине, особенно в РФ, их ждёт тюрьма и ждут от украинских властей «заслуженной» по их мнению, выдачи украинского гражданства, пока их не выдворили из страны правоохранители и СБУ.

Ближе к рассмотрению законопроекта в парламенте националисты включили прямую трансляцию из зала заседаний. Когда законопроект, наконец, был принят, радикалы разразились довольными возгласами, проскандировали националистические лозунги и разошлись с площади перед парламентом.

Отметим, что один из митингующих также отличился особой «преданностью» делу, уснув под деревом в Мариинском парке, видимо, предварительно набравшись «храбрости».