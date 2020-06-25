«Нацкорпус» под прикрытием полиции промаршировал по Запорожью, чтобы обгадить офис Шария

25.06.2020, Запорожье, Павел Егоров

В Запорожье около полутора сотен радикалов прошли маршем по городу с целью заявить о себе как о «хозяевах улицы».

Координировал шествие «Нацкорпус», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Радикалы собрались, чтобы «дать ответ» вступившей с ними в конфликт партии украинского видеоблогера Анатолия Шария, а также депутату ОПЗЖ, экс-боевику «АТО» Илье Киеве, который обидел националистов своим заявлением о том, что от них надо защищать Украину, а также, что они используют идею патриотизма как прикрытие для своих преступных действий.

«Мы показываем, что заявления, которые делают и представители ОПЗЖ, и «Партии Шария» – это пустой звук, а настоящая сила в руках у патриотов», – заявил один из участников акции.

Далее националисты прошествовали к запорожскому офису «Партии Шария». Колонну сопровождала Нацгвардия и «Полиция диалога».

«Мы пришли под офис пророссийской организации «Партии Шария», сейчас пять вечера, мы стоим уже минут тридцать, почему-то закрыто. Они такие смелые, что не вышли сегодня на работу. Это люди, чей лидер сказал, что они готовы встречать украинских патриотов на улице, что вместе с Кивой готовы уничтожать украинских патриотов, они заявляют, что улица за ними.

Сегодня мы пришли показать, что улица за нами, за украинскими патриотами, которые ещё в 2014 году защитили Запорожье от так называемой Запорожской народной республики», – вещал один из главарей «Нацкорпуса».

«Партия Шария» – это интернет-проект, у которого нет реальных людей. Они есть в Facebook, они есть в YouTube, но на улице их нет. И мы знаем, как именно набираются эти люди в этих соцсетях, большинство аудитории там из РФ», – заявил националист.

Далее радикалы под крики «Слава Украине – героям слава!» и «Украина превыше всего!» с разрешения полиции начали спешно обклеивать дверь запорожского офиса «Партии Шария» наклейками изобличительного характера, вроде «Алкоголь и ЛГБТ – типичные Шарии», «петуШАРИЙ» и так далее.

После этого, митингующие продолжили шествие с баннером «Сохраним украинскую державу».

«Дойдём до площади, если никого не будет, значит их нет, значит они бойцы интернета», – объяснили националисты суть своего марша.

Радикалы, помимо традиционных «Слава Украине», проходя по улицам Запорожья, подбадривали друг друга песней:

«..Гей, гей! Будет Украина свободна,

будет ненька самостоятельная,

Гей! Москали – на ножи! На ножи!

Батька Бандера ещё к нам придёт.

Гей! И за Украину всех нас поведёт,

Гей, гей! Будет Украина свободна,

будет ненька самостоятельная,

Москалей – на ножи! На ножи!

Пускай Москва лежит в руинах,

А нам на это начхать,

За нами вся великая Украина! Гей, гей!»