«Нацкорпус» потребовал от Зеленского идти на Донецк и Луганск

14.10.2021 17:40 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Праворадикалы считают, что с нынешней киевской властью Украине в войне с Донбассом победы не видать.

Об этом во время «марша УПА» в Киеве, приуроченного к так называемому «дню защитников и защитниц» Украины, заявил руководитель Центрального штаба националистической группировки «Нацкорпус» Максим Жорин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уверен в том, что все здоровые украинцы сегодня бы хотели радоваться новым освобожденным украинским городам, как мы радовались в 2014 и 2015 годах, когда мы освобождали Мариуполь, Марьинку, Авдеевку, Широкино, также бы хотели сегодня радоваться освобожденным Донецку и Луганску. Но, к сожалению, есть чёткое ощущение, что с сегодняшней властью до победе мы не дойдём. Есть чёткое ощущение, что с нынешней властью мы придём к позору и к антиукраинским решениям», – говорит праворадикал.

«Они понимают, что мы, патриоты Украины, ветераны, военные, националисты – это те, кто никому и никогда не дадут предавать независимости Украине и украинским интересам. Поэтому нынешняя власть приняла решение убрать со своего пути тех, кто защищал свою страну.

Поэтому мы видим каждый день, как ветеранов отправляют за решётку, мы видим позорные дела, как действующим боевым генералам вручают подозрения, обыски, СИЗО. Наши побратимы, которые ещё в прошлом году в этом марше шли вместе с нами, теперь находятся за решёткой. И всё это происходит по сфабрикованным, абсурдным, политическим делам», – сказал Жорин.

«Именно поэтому сегодня у нас есть требования к нынешней власти, к президенту и к Верховной раде. Первое, прекратить преследование ветеранов и военных, за решеткой должны оказаться коллаборанты. Второе, принять наконец законопроект о привлечении к ответственности за коллаборационизм. Каждый подонок, который сотрудничал и предавал Украину, который сотрудничал с врагом, должен оказаться за решёткой», – подчеркнул неонацист.

«И третье требование – это утвердить на законодательном уровне: никаких выборов на оккупированных территориях до полного контроля над ними Украины» – требовал Жорин.

«Я думаю, что сегодняшняя власть ошиблась с тем, кого выбрала себе врагом. Для всей украинской нации сегодня один враг – это РФ. Но если сегодня нынешняя власть решила бороться с защитниками Украины, то пусть помнит – мы умеем воевать, мы умеем защищать своих, мы не дадим предавать Украину», – пригрозил один из главарей «Нацкорпуса».