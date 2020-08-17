«Нацкорпус» вербует ВСУшников для формирования и переброски ЧВК в Белоруссию

17.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

Националисты группировки «Нацкопус» и Генштаб ВСУ проводят набор бывших или действующих участников карательной операции на Донбассе, владеющих белорусским языком, «для выполнения задач, связанных с риском для жизни, за пределами Украины».

Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Нами получена информация о проведении организацией «Национальный корпус» рекрутинговой кампании среди военнослужащих ВСУ. По имеющимся данным, в настоящее время, в закрытых группах филиалов «Нацкорпуса» в регионах Украины рассылаются сообщения с предложением работы бывшим и действующим военнослужащим ВСУ», – сообщили в прес-службе.

При этом отмечается, что среди требований к претендентам – возраст 25-35 лет, наличие боевого опыта, место рождения и длительное проживание в северных областях Украины, либо свободное владение белорусским языком.

«В объявлениях предлагается заработная плата в размере 45-80 тысяч гривен. Выполняемые задачи не раскрываются, однако указывается, что работа будет за пределами Украины и связана с риском для жизни. В случае, если соискатель проходит действительную военную службу, представители «Нацкорпуса» обещают оказание помощи в скорейшем увольнении из рядов ВСУ и НГУ», – говорится в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что в кадровые органы соединений и частей ВСУ также поступили указания о подготовке и отправке в адрес Главного управления персонал ГШ уточненных списков военнослужащих ВСУ с аналогичными требованиями: проживающих в Волынской, Ровенской, Житомирской и Черниговской областях страны, владеющих белорусским языком, а также имеющих опыт службы в ООС/АТО.

Также в указаниях предписывается, провести анкетирование личного состава с целью определения количества желающих в дальнейшем работать в частных военных компаниях Украины.

«Мы не исключаем, что действия по рассылке объявлений «Национального корпуса» и указания Главного управления персонал ГШ ВСУ связаны между собой и имеют целью формирование военизированных отрядов частных военных компаний для последующей их отправки на территорию Беларуси», – добавила пресс-служба ведомства.