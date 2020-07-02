«Нацкорпус» вышел на марш с прямыми угрозами в адрес «ОПЗЖ, Шария и идиотов Кивы»

02.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина в 2008-м недооценила несколько флагов ДНР в Киеве, что аукнулось в 2014-м. Сегодня же «враги имеют представительство» в Верховной раде, что может привести к «катастрофическим последствиям».

Такими опасениями поделился один из участников организованной «Нацкорпусом» акции в Киеве «Нет ватному реваншу на Украине», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Несколько сотен националистов прошли маршем от Софийского собора к СБУ, а потом – к Минюсту.

«Сегодня мы ограничимся предупредительным маршем, чтобы продемонстрировать единство украинских националистов, украинских патриотов.

Те «письма счастья», а в действительности – заявления, которые мы вручим СБУ и Минюсту, не останутся незамеченными, потому что мы с вами в полном объёме будем контролировать их выполнение…

Нам с вами пытаются навязать политику, которую пишут на коленке в Москве. Адрес: Москва, Кремль, кабинет президента РэФэ», – вещал спикер «Нацкорпуса» Александр Алфёров.

«Хочу поставить один простой вопрос СБУ. Уже семь лет мы просто выполняем ваши функции, мы выполняем за вас то, что на вас возложено украинским государством, то, за что вы получаете зарплату из наших налогов.

Я хочу обратиться к СБУшникам, которые остались чистыми в своих помыслах, которые остались украинскими патриотами: боритесь и не давайте этой ватной прослойке забрать у украинцев самое святое. Основная надежда на вас и на нас!» – заявил один из митингующих у здания Службы безопасности Украины.

Главарь киевского отделения «Нацкорпуса» Сергей Тамарин признался, что его откровенно пугает сложившаяся на Украине перспектива.

«Для меня, как для харьковчанина, – это личное, в том плане, что я очень хорошо помню, как в 2004 году выдавали какие-то паспорта, тогда ещё попытка была создать ХНР, пытались создать Криворожскую какую-то республику, я помню фото 2008 года – флаги ДНР в центре Киева, и я очень хорошо понимаю, что эти все небольшие причины и привели к таким последствиям, как война в 2014 году.

Мне моего опыта уже хватает, чтобы анализировать ситуацию, что если с этим не бороться, потому что нет такой силы, а оно, кстати, ОПЗЖ, Шарии, какую-то силу имеют, даже представительство в парламенте имеют. И на это не реагирует СБУ, Минюст, президент, государство. Поэтому я не вижу другого метода, кроме как реагировать таким образом», – рассуждает нацист.

«Украинские патриоты вышли, чтобы в правовом поле показать, что существует та сила, именно из граждан Украины, которая будет останавливать ватные шабаши в нашем государстве. Мы не можем позволить существованию ни одних политических партий, которые являются продолжением щупальцев осьминога под названием политическая партия «Единая Россия», – заявил у здания Минюста Алфёров.

Кроме того, националисты дали выступить одиозной неонацистке, инструктору боевиков «АТО» Марусе Зверобой.

«31 год назад, 1985 год, Медведчук лично сгноил в тюрьме узника режима, писателя украинского Василия Стуса! Вдумайтесь, 1985 год, кого-то ещё не было, наши родители это застали, просто услышьте: украинского писателя в лагере особого режима сгноил Медведчук! Лично! И до сих пор это животное, этот чекист – и ему за это ничего!» – истерично кричала женщина.

«Минюст, работай! СБУ, работай!», «Слава Украине!», «Слава нации!», «Украина превыше всего!», – скандировали националисты.

Также выступил главарь «Нацкорпуса», один из основателей полка «Азов» Андрей Билецкий.

«Что мы здесь собой символизируем? Простые слова: вам здесь не место! ОПЗЖ, «Партия Шария», идиоты Кивы, кто угодно – вам здесь не место! Мы знаем, кто вы. Вы не украинская политическая партия, вы – пятая колонна!» – страща Билецкий.

Националисты передали в СБУ и Минюст «подготовленные юристами «Нацкорпуса» письма с требованием проверить деятельность ОПЗЖ и «Партии Шария» на предмет «государственной измены».

«Завершается акция «Нет ватному реваншу на Украине», документы переданы, будем считать, что это последнее украинское предупреждение законного характера, вернее – бюрократического», – прокомментировал стример-неонацист.