Нацполиция и СБУ будут хватать всех украинских пользователей «ВКонтакте»
В скором времени на Украине окончательно заблокируют социальную сеть «ВКонтакте», а все, кто найдёт способ продолжать пользоваться этим ресурсом, будут сданы в Нацполицию или СБУ.
Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас, в соответствии с нашим законодательством о санкциях, соцсеть «ВКонтакте» не должна работать на территории страны. Мы сегодня занимаемся этими вопросами, специалисты понимают, о чём идёт речь – они очень быстро меняют прокси, и мы не успеваем их отслеживать.
На Украине есть институты, которые непосредственно за это отвечают. Сейчас это находится в разработке, и в ближайшее время, при помощи наших иностранных партнёров, этот вопрос будет решён», – сказал он.
Также Данилов добавил, что в скором времени все пользователи «ВКонтакте» и других запрещённых соцсетей на Украине будут поставлены на учёт, и при продолжении «распространения российского контента» получат проблемы с Нацполицией и СБУ.
«Но я хотел бы обратить внимание на другую вещь – на пользователей, которые пользуются этим запрещённым ресурсом. Это также должна быть и их ответственность – зачем и для чего они это делают?
Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать, надо понимать, что все эти пользователи будут находиться на учёте. А если они и дальше будут распространять российский контент на территории страны, то они будут иметь дело уже непосредственно с нашей Нацполицией и силовыми структурами», – добавил секретарь СНБО.
Спасибо!
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