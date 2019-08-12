Нацполиция подсчитала: копатели янтаря уничтожили 6 тысяч гектар лесов

12.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

В трех регионах Украины копателями янтаря повреждено более 6 200 га земель лесного фонда и более 1 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, передщает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сказал глава Национальной полиции Сергей Князев во время рабочей поездки в Житомирскую область, сообщает пресс-служба ведомства.

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“Я уже не говорю о катастрофических экологических последствиях, вызванных варварским методом открытой добычи янтаря. Только по приблизительным подсчетам в трех регионах копателями повреждено более 6 200 га земель лесного фонда и более 1 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения”, – сказал Князев.

По его словам, при таких условиях “фактическое отсутствие механизма проведения природоохранных и восстановительных работ может привести к необходимости признания северной части государства зоной чрезвычайной экологической катастрофы”.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что проблема незаконной добычи янтаря в Житомирской, Волынской, Ровенской областях Украины приобрела масштаб экологического бедствия.