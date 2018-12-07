Нацполицию спустили на банды украинских нацистов вблизи границ с Россией

07.12.2018, Луганск, Владимир Гладков

Второго декабря на «горячую линию» Министерства внутренних дел ЛНР поступило сообщение сотрудника украинской полиции на подконтрольной Киеву части Луганщины.

Он рассказал, что Нацполицию Украины нацелили против националистических группировок.

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Об этом сообщается на официальном сайте МВД ЛНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сотрудник Нацполиции Украины рассказал, что в рамках объявленного усиленного варианта служебной деятельности им поставлена задача выявлять и пресекать случаи блокирования автодорог.

«Сейчас шушара всякая нацистская пытается дороги перекрывать вблизи пунктов пропуска с Россией. Вот нас на них и нацелили», –сказал дозвонившийся.

Как отметил источник, к спецоперации подключён практически весь личный состав мужского пола.

«И агентура подключается, и аналитики, и сводные отряды формируют – всех сотрудников мужского пола выгребли, одни женщины фактически в отделах работать остались», – заявил полицейский.

Также на сайте МВД ЛНР отмечено, что полученная информация проверяется.