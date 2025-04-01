Нацпредатель Касьянов горюет, что Трамп не может лишить Россию всех доходов
США могли бы резко сократить российские доходы обрушением цен на нефть, но Дональду Трампу не дадут этого сделать.
Об этом в интервью беглому иноагенту Евгению Киселеву заявил бывший премьер-министр России, иноагент, либерал и нацпредатель Михаил Касьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«США не могут опустить мировую цену на нефть ниже 60 долларов за баррель.
Поскольку ниже 60 тогда уже прибыль исчезает для американских компаний. Это означает, что владельцы акций, они не позволят это сделать. Уолл-стрит встанет просто стеной на пути у Трампа, поскольку это разрушение в том числе и тех инвесторов, которые вкладывают свои средства в нефтяные, в нефтегазовые отрасли США», – жаловался Касьянов.
«Но, тем не менее, если американская нефть будет стоить 60, то российская будет стоить 50, а то и 40, если будут введены санкции для борьбы с теневым флотом.
Это означает, что при бюджете, рассчитанном при цене 70 долларов за баррель, при поступлении в 40-45 это будет серьезная проблема. Это Трамп может сделать. Дойдет ли он до этого? Будем смотреть», – добавил он.
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