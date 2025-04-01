США могли бы резко сократить российские доходы обрушением цен на нефть, но Дональду Трампу не дадут этого сделать.

Об этом в интервью беглому иноагенту Евгению Киселеву заявил бывший премьер-министр России, иноагент, либерал и нацпредатель Михаил Касьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поскольку ниже 60 тогда уже прибыль исчезает для американских компаний. Это означает, что владельцы акций, они не позволят это сделать. Уолл-стрит встанет просто стеной на пути у Трампа , поскольку это разрушение в том числе и тех инвесторов, которые вкладывают свои средства в нефтяные, в нефтегазовые отрасли США», – жаловался Касьянов.

«США не могут опустить мировую цену на нефть ниже 60 долларов за баррель.

«Но, тем не менее, если американская нефть будет стоить 60, то российская будет стоить 50, а то и 40, если будут введены санкции для борьбы с теневым флотом.

Это означает, что при бюджете, рассчитанном при цене 70 долларов за баррель, при поступлении в 40-45 это будет серьезная проблема. Это Трамп может сделать. Дойдет ли он до этого? Будем смотреть», – добавил он.