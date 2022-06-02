Нацпредателей – на контроль: российский закон об иноагентах будет модернизирован

02.06.2022  19:49 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Запад, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Спецоперация, экстремизм


Временная Комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации совместно с депутатами из Госдумы подготовила законопроект направленный на более строгое регулирование деятельности данных иноагентов.

Об этом в интервью телеканалу «Вместе.РФ» заявил председатель сенатской комиссии Андрей Климов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Временная Комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации...

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«С 2012 года мы разрабатывали тему так называемых иностранных агентов, в том числе. Среди лиц, которые занимаются распространением лживой антироссийской информации, – на неограниченное число пользователей. 25 апреля мы внесли модернизированный вариант закона. Суть его заключается в том, чтобы контролировать лиц, находящихся под иностранным влиянием, в том числе тех, кто занимается продвижением неоколониальной политики из «империи лжи» во главе с Вашингтоном.

Наша работа позволила практически свести на «нет» усилия, которые предпринимала империя лжи для того, чтобы оболванить наш народ и разбалансировать политическую систему. Им это не удалось», – сказал Климов.

По его словам, Госдума РФ должна рассмотреть новый закон в июне.

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