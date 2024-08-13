Нацпредатели-релоканты дружно поддержали вторжение ВСУ в Курскую область

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Зиц-председатель запрещенной в России экстремистской организации «междлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров предложил представителям российской политэмиграции организовать местные администрации в захваченных ВСУ населенных пунктах Курской области.

Об этом он написал в американской соцсети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не вижу препятствий для представителей российской оппозиции, борющихся за “россию без путина”, немедленно приступить на освобожденной территории к строительству “прекрасной россии будущего”: организовать местные администрации, готовить школы для обучения детей и прочее», – написал Чубаров.

Примечательно, что слово «Россия» экстремист пишет с маленькой буквы даже в контексте неосуществимой мечты прозападных либералов о захвате власти. Однако это ничуть не оскорбило беглого либерального галлериста-иноагента Марата Гельмана.

«Хорошая идея. Мы для себя решили, что три недели, если территории останутся освобожденными, начнем создавать Курский демократический регион», – откликнулся он.

«Демократический регион в Газе Марат Гельман, видимо, уже построил. Теперь собирается строить в Курской области», – съязвил по поводу этой переписки в тг-канале публицист Сергей Мардан.

Бежавший на Украину экс-депутат Госдумы экстремист и террорист Илья Пономарев также заявил, что надеется создать «новую власть» на захваченных территориях. Он горячо приветствует заход ВСУ в Курскую область, откуда на его дом прилетело четыре дрона, но расстроен, что банды российских наемников в этой операции выполняют только «вспомогательную функцию».

«Но вообще, было бы правильно, чтобы не было ограничений на пути развития российских подразделений. Россию должны освобождать россияне, а не украинцы!», – написал Пономарев.

Исполнительный совет созданного им «Съезда народных депутатов» (нежелательная в России организация) разразился специальным заявлением.

«Мы убеждены, что российские добровольческие подразделения и партизанское движение в тылу должны нести ключевую роль в свержении и демонтаже путинизма. Исполнительный Совет Съезда народных депутатов готов и далее делать все возможное для усиления их возможностей, роста численности рядов, кадрового и материально-технического обеспечения их операций», – говорится в заявлении.

Диссонансом на фоне этого шабаша предателей прозвучало заявление лидера псковского «Яблока», иноагента Льва Шлосберга.

«Партия чужой крови» пробила очередное дно. Оказывается, есть люди, думающие, пишущие и говорящие на русском, но радующиеся приходу боевых действий в Курскую область, жертвам среди военнослужащих и мирных граждан. Наиболее одаренные представители этой партии уже измеряют расстояние от Курской области до Москвы в километрах и часах. Очевидно, они надеются вернуться в Россию за броней чужих танков. Очень странные люди. У них серьезные проблемы с политическими хромосомами», – написал Шлосберг.

Он отказывает эмигрантам, приветствующим поход ВСУ на Курск, в политическом будущем и считает, что они «позорят флаги оппозиции своими кровавыми и злорадными ожиданиями» и «не должны занимать в политике никакого места – ни одного квадратного сантиметра».

Многие беглые либералы не отважились высказаться столь бескомпромиссно и решили сыграть в благородство, поддержав акцию по сбору средств на переселение жителей Курской области, пострадавших от украинской агрессии. Так поступили иноагенты Юрий Дудь, Максим Кац, рэпер Noize MC и другие.

И только беглый телеведущий-иноагент Евгений Киселев испытал по поводу заявления Шлосберга «испанский стыд». Он считает, что политэмиграция должна «либо безоговорочно поддержать вторжение, либо сказать, что мы не оппозиция».

«Я считаю, что после всего, что произошло за два с половиной года, послу чудовищных преступлений, которые совершила российская военщина, не побоюсь этого слова, в Украине… человек, у которого есть элементарное представление о добре и зле, о совести – не может рассуждать о том, что это наше государство, наша армия, наши мальчики, и мы не можем приветствовать поражение нашей страны», – бредил алкоголик Киселев на своем ютуб-канале.

Бывший адвокат ЮКОСа Владимир Пастухов попытался пройти между Сциллой и Харибдой, но по факту поддержал ВСУ.

«Вторжение ВСУ в Курскую область несет боль и горе проживающим там русским – верно. Мы не должны поддерживать наступление ВСУ в Курской области – неверно. Да, если обнаружится, что украинцы на этой войне, войдя на территорию Курской области, совершили военные преступления, мы будем осуждать их действия так же, как до этого осуждали военные преступления российских войск в Украине. За пределами этого все, что Украина делает сейчас в Курской области, она делает в своем праве и по законам войны», – написал нацпредатель.