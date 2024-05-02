Нацпредатели за рубежом вновь перегрызлись – Осечкин уличён в миллионных мошенничествах

Разборки и взаимные обвинения среди сбежавших за рубеж оппозиционеров продолжаются.

На этот раз признанное нежелательным в России издание «Проект» разразилось обличающим «профайлом» создателя «правозащитного» проекта «Гулагу.нет», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проект» обвиняет осевшего во Франции Владимира Осечкина в том, что тот приписывает себе чужие заслуги в организации бегства бывших заключенных и силовиков в Европу. К примеру, предателя из ЧВК Вагнера Андрея Медведева, историю которого первым рассказал Осечкин, нелегально переправляли через границу в Норвегию другие люди. Сам «правозащитник» в итоге поссорился с Медведевым и обвинил его в работе на ФСБ.

Похожим образом проходила эвакуация другого предателя Никиты Чибрина, который заявлял о «зверствах» своей части в Буче под Киевом (известный украинский фейк). Осечкин хвастался, что помог военному уехать из России. Однако, по словам Чибрина, план «правозащитника» не сработал, и ему пришлось выезжать из страны самостоятельно и просить убежище.

Осечкин заявил, что Чибрин «съехал с катушек», и этому предателю еще повезло. Других якобы «спасенных» военных и силовиков «правозащитник» сразу клеймил как агентов ФСБ.

Многие информаторы «Гулагу.нет» обвинили Осечкина в том, что он обманул их, пообещав помощь в получении политического убежища во Франции. Так, Андрею Иванову «правозащитник» предложил убежище «под ключ» за 28 тысяч евро. Первую часть суммы — пять тысяч евро — Иванов передал еще из России, но когда он переехал во Францию – Осечкин заявил, что подозревает его в работе на ФСБ и потребовал отдавать деньги «налом», без расписок и договоров. Получив таким образом 11 тысяч евро, «правозащитник» благополучно кинул незадачливого беглеца.

Сливавший в «Гулагу.нет» компромат на ФСИН бывший чиновник Павел Щетинин рассчитывал, что Осечкин вывезет его Францию и обеспечит международную защиту. Однако в итоге выезжать из страны ему пришлось самостоятельно — по поддельному паспорту, который ему помогли сделать бывшие коллеги в полиции.

Тем не менее, во Франции Осечкин потребовал с беглого чиновника 40 тыс. евро на адвокатов для оформления убежища. Щетинин заплатил часть суммы, но Овечкин кинул и его тоже. Позже беглец выяснил, что стоимость услуг адвокатов была завышена в десять раз.

При этом Осечкин заявил «Проекту», что не получил денег от Иванова и Щетинина, а помогать им не стал, потому что они оба работают на ФСБ. В ответ Щетинин сам обвиняет «правозащитника» в том, что тот сдал его ФСБ. Поэтому бывший чиновник был задержан Интерполом, но, правда, вскоре отпущен. Эту версию подтверждает координатор «Гулагу.нет» Борис Ушаков, который лично отправлял донос на имя главы ФСБ Александра Бортникова.

Кроме того, Осечкин пожаловался на бывшего информатора во французский орган по делам беженцев. Из-за этого Щетинину сначала отказали в убежище, но изменили решение после обжалования.

Всего «Проект» насчитал более 20 человек и организаций, которых Осечкин бездоказательно обвинял. Чаще всего это были конкуренты-правозащитники, информаторы, поссорившиеся с Осечкиным, а также сотрудники «Гулагу.нет». При этом расследователи-иноагенты заметили, что Осечкин периодически распространяет «абсурдные сенсации». То он утверждал, что основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин готовил для президента России Владимира Путина блюдо из человеческих мозгов. То заявлял, что Россия якобы собирается ударить ядерным оружием по Украине.

Он также утверждал, что в Биаррице на него было совершено покушение, хотя французская полиция пришла к выводу, что над «правозащитником» просто пошутили соседи.

«Проект» напоминает, что в начале своей «правозащитной» карьеры Осечкин был связан с влиятельными силовиками и чиновниками, посещал мероприятия «Единой России» и рабочие группы в Госдуме, а также эфиры федеральных телеканалов.

Да и самая громкая публикация «правозащитника» — записи с пытками и изнасилованиями заключенных в саратовской тюремной больнице – вызывает у «Проекта» подозрения в сотрудничестве с силовиками. Авторы «профайла» отмечают «необычную реакцию» властей на публикацию — было возбуждено несколько уголовных дел, своих постов лишилось руководство ФСИН по Саратовской области, а также глава федерального ведомства.

«Проект» выяснил, что Осечкин получил за свою самую резонансную публикацию семь переводов в криптовалюте на общую сумму в 709 тысяч долларов.

В России Осечкин был дважды судим. В начале 2000-х он был арестован по обвинению в убийстве в Самаре. Позже переехал в Москву, где занялся перепродажей подержанных иномарок в регионы. В 2010 году Осечкин был осуждён на 7 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере, однако уже в 2011 вышел по УДО.

В 2015 году в отношении Осечкина вновь было возбуждено уголовное дело. Он придумал схему по страхованию российских заключенных «на случай избиений, плохих условий содержания, болезней» и т.д. По заверениям «парвозащитника», такая страховка якобы позволяла заключенным отбывать срок «лучше и безопаснее». С 2015 по 2019 год он заработал на полисах более 1,5 миллиона рублей.

Координаторы «Гулагу.нет» обещали заключенным полную поддержку – вплоть до выезда в колонию, если случай будет совсем вопиющим. Но таких выездов были единицы, а деньги за юридическую поддержку с осужденных брали регулярно. В Биарице Осечкин продолжает получать свои комиссионные со страхования заключённых.