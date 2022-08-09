Нацпредателя Ройзмана в Екатеринбурге посещают шпионы-иноагенты

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Журналистка телеканала-иноагента «Дождь» Светлана Гуляева тайно прибыла в Екатеринбург, чтобы взять интервью у известного местного либерала Евгения Ройзмана.

Об этом сообщает уральская телекомпания «Резонанс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Тележурналисты с удивлением отметили, что корреспондентка «Дождя» надела парик и вообще вела себя странно. Коллеги из «Резонанса», спросили ее о цели прибытия. Гуляева отказалась от комментариев и попыталась прикинуться туристкой, примкнув к группе гуляющих, найдя среди них «мужа».

На самом деле она крутилась вокруг места массовой пробежки, которую регулярно организует Ройзман.

В Екатеринбург Гуляева прибыла из США — через Турцию. Несколько дней назад сотрудники «Дождя» прошли «собеседование» в спецслужбах Латвии. По итогам встреч подписывались бумаги о сотрудничестве.