Нацсовет отчитался об успехах в вытеснении русского языка

25.09.2019, Киев, Игорь Петров

Украинские радиостанции и телеканалы столкнулись с проблемами при выполнении языковых квот.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила заместитель главы Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ульяна Фещук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При введении и выполнении квот лицензиаты столкнулись с определенными трудностями. Радиостанции столкнулись с тем, что они форматные, поэтому песен на украинском языке в определенном формате иногда было сложно найти. На телеканалах почти все развлекательные программы были на украинском языке, они приглашали русскоязычных ведущих.

И фактически им пришлось привлечь достаточно большие деньги, чтобы переучить ведущих и научить их говорить на украинском языке. Мы видим, что уже достаточно большое количество ведущих достаточно свободно разговаривают на украинском языке, и это уже даже не режет слух. Когда это все начиналось, фактически картинка была такая, не очень хорошая, но сейчас тенденция все равно позитивная», – заявила Фещук.