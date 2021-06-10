Нацсовет Украины начал блокировать вещание белорусских телеканалов

10.06.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания решил запретить вещание на территории страны телеканала «Беларусь-24».

Об этом сообщается сегодня на официальном сайте совета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Основанием для исключения телеканала из перечня разрешенных для ретрансляции программ стало размещение в его эфире фильмов и передач с участием актеров, внесенных Министерством культуры и информационной политики в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности нашего государства.

Это певец Олег Газманов, певица Ольга Кормухина и ведущий фкстиваля «Славянский базар» Борис Щербаков.

Украинцев возмутил также информационный сюжет «Украинский след в попытке госпереворота в Беларуси», в котором звучали «оскорбления в адрес батальона «Донбасс»: неонацистское военное формирование было названо «карательным батальоном».

«Некоторое время эфирное наполнение этого канала заметно отличалось от типичных провластных белорусских, поскольку это международная версия, очевидно, они на это реагировали. Но недавно нашим мониторингом были зафиксированы нарушения», – сказал член совета Максим Оноприенко.

За день до этого решения белорусский политолог Александр Шпаковский предложил предоставить украинским телеканалам, которые закрыли на родине, возможность вещать в Белоруссии.

«Грамотный политический ответ на агрессивную политику нынешней украинской власти может заключаться в создании на территории Беларуси возможностей для работы закрытых в Украине телеканалов. Для организации их вещания можно предоставить наши спутники. Это будет красивый асимметричный ответ, который будет нечем крыть. В отличие от признания Крыма или налаживания отношений с республиками Донбасса, когда вся эта кулебовщина сможет обвинить Минск в “поддержке российской агрессии”», – написал Шпаковский в своем телеграм-канале.