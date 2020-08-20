Нацсовет Украины «обезвредил» общепит, где тайно смотрели российское ТВ

20.08.2020, Москва, Владимир Гладков

То, с каким усердием в Киеве борются с инакомыслием и со всеми международно-правовыми документами, под которыми подписались, рапортуя о каждом отдельном «достижении» в деле подавления свободы слова, всё больше походит на известные тоталитарные практики минувших лет.

Об этом на пресс-конференции заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания отчитался о прекращении трансляции четырех российских телеканалов «РТР-Планета», «НТВ-Мир», «Россия-1» и «ТНТ» в заведении общественного питания в курортном поселке Хорлы в Херсонской области, в отношении которого поступила жалоба», – сообщила Захарова.

Иронично назвав спецоперацию «масштабной», она добавила, что при этом в Нацсовете опубликовали целый пресс-релиз, подчеркнув, что с руководителем заведения была проведена разъяснительная беседа.

«Интересно, что дальше? Рейды по квартирам, на жильцов которых пришел донос, о том, что они тайно смотрят телеканал «Россия 1» и проведение «профилактических» бесед? Что можно придумать в XXI веке?

С таким набором всех международных документов, под которыми подписалась Украина, которые защищают права нацменьшинств, язык людей, живущих на территории государства. Что можно придумать еще?» – прокомментировала абсурдность ситуации представитель МИДа.

«Данная акция – это, видимо, попытка представить героические результаты и успехи своей деятельности на данной ниве. Но то, с каким усердием в Киеве борются с инакомыслием и со всеми международно-правовыми документами, под которыми подписались, рапортуя о каждом отдельном «достижении» в деле подавления свободы слова, все больше походит на известные тоталитарные практики минувших лет», – добавила Захарова.

При этом, отметила она, киевскими властями полностью игнорируются интересы украинских граждан, их потребность в данных медиапродуктах, и грубо нарушается право русскоязычного населения на свободный доступ к информации на их родном языке.

«Всё это происходит на фоне продолжающихся репрессий в отношении неугодных СМИ и журналистов, деятельность которых де-факто уже стала опасной для жизни на территории этой страны. Напомню, до сих пор остаются нерасследованными убийства Стенина, Волошина, Корнелюка, Кляна.

К сожалению, в расследовании этих и других преступлений совершенно не наблюдается подобного запала со стороны Киева, как в стремлении зачистить информационное пространство. Причем это только несколько преступлений, которые были совершены. На самом деле, их намного больше», – сказала представитель министерства.

«Хотели бы видеть от профильных международных структур и правозащитных НПО больше усилий, направленных на приведение политики украинских властей в соответствии с их обязательствами по обеспечению свободы выражения мнений и равного доступа к информации», – призвала Мария Захарова.