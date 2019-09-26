Нацсовет забрал лицензию у канала Медведчука
Нацсовет Украины по ТВ и радиовещанию лишил цифровой лицензии на вещание телеканал «112», контроль над которым СМИ приписывали одному из лидеров «Оппоплатформы» Виктору Медведчуку. Теперь вещание продолжится на спутнике, в Интернете и кабельных сетях.
«112» позволяет себе критику в адрес властей, но использует риторику украинских националистов об «аннексии Крыма», «стране-агрессоре», «сепаратистах» и т.п.
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«Мы, команда телеканала, рассматриваем это как жесткую цензуру», – говорится в заявлении «112». Редакция обещает продолжать работу.
Между тем, вынужденный покинуть Киев редактор издания «Страна» Игорь Гужва ранее заявлял, что вскоре лицензий должны лишиться еще два канала Медведчука – NewsOne и ZiK.
Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что партия Медведчука, а также его СМИ получают финансовую поддержку из-за рубежа, и новые власти Украины намерены с этим разобраться.
Эксперты считают, что Зеленский раздражен посреднической ролью Медведчука в отношениях с Россией и пытается установить прямые контакты с Москвой.
Несколько недель назад здание телеканала 112 было обстреляно неизвестными из гранатомета.
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