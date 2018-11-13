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13.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Провокации, Происшествия, Скандал, Украина
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Над арсеналом ВСУ снова засекли неизвестный беспилотник

Очередной беспилотник неустановленного типа зафиксировали накануне украинские Вооруженные силы в районе военного арсенала, на этот раз в Кировоградской области, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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“Вчера, 12 ноября, возле одного из военных арсеналов в Кировоградской области, средствами радиоэлектронной борьбы был зафиксирован сигнал неустановленного беспилотного летательного аппарата”, – сообщили в Генштабе.

Как отмечается, командование части немедленно усилило охрану объекта и провело проверку технической территории на наличие посторонних предметов. Также о происшествии было сообщено представителей Службы безопасности Украины и Национальной полиции в Кировоградской области.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, в начале ноября в Артемовске Донецкой области задержали мужчину, который наблюдал за военной частью ВСУ с помощью дрона.

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