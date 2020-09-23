Над центром Киева свободно кружат американская боевые самолеты

23.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Сегодня несколько самолётов ВВС США вошли в пространство Украины якобы для проведения совместных учений.

Об этом сообщили в пресс-службе командования воздушных сил ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пара В-52H вошла в воздушное пространство Украины. Стратегические бомбардировщики США сопровождают истребители Су-27 и Миг-29 бригад тактической авиации ВС ВСУ.

Американские пилоты в интеграции с украинскими истребителями создают возможности коллективной обороны и предоставляют США, странам НАТО и ключевым партнерам Альянса стратегические и операционные возможности для сдерживания страны-агрессора.

Американские партнеры Украины в очередной раз демонстрируют всестороннюю поддержку нашего государства на международной арене в сфере безопасности», – говорится в сообщении.

Однако стратегические бомбардировщики – не единственная американская авиация, действующая на Украине.

Так, сегодня над Киевом пролетели несколько конвертопланов США. Также несколько самолётов американских ВС пролетели и над другими городами Украины.

«Возле Арки Дружбы народов и вдоль Днепра, помашите рукой самолетам CV22B, которые будут пролетать над Киевом!

В это время также можно будет увидеть полеты MC130J над Херсоном, Запорожьем, Днепром, Полтавой и Черкассами», – отметили в пресс-службе посольства США на Украине.

В связи с произошедшим главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что только благодаря помощи западный «партнёров» Украина способна «защищать Европу» от России.

«Украина – единственная страна в современной Европе, имеющая успешный опыт противодействия вооруженной агрессии РФ. Это, в частности, стало возможным благодаря помощи наших партнеров. Поддержка и солидарность с нашим государством всего цивилизованного мира крайне важны, ведь украинская армия защищает не только Украину, но и Европу», – отметил генерал.

Произошедшее прокомментировал на своей странице в Facebook бежавший из Крыма украинский экономист, ныне – член «Майдана иностранных дел» Андрей Клименко.

«Такого мы еще не видели – 7 самолетов-разведчиков и заправщиков стран НАТО над Черным морем.

Сегодня авиационная группа Стратофортрессов В-52Н в количестве четырех бортов, будет отрабатывать задачи на полигонах западной части Украины и северо-западной части черного моря по плану военных учений Украина – НАТО «Объединенные усилия 2020».

Американский самолето-вертолет (Bell Helicopter V-22 Osprey) сейчас летит над Днепром на север, в Киев подлетает над Днепром с юга», – написал он.

В свою очередь, одесский журналист Юрий Ткачёв заявил, что ему эта новость напомнила фашистский агитплакат времён Великой Отечественной Войны «Солдаты Гитлера – это друзья народа».

«Картинка, которая сразу вспомнилась мне после новости о предложении помахать пролетающим над Киевом американским самолётам», – написал Ткачев.