«Над дерашизацией России надо работать 24/7» – Трюхан

Нужно уже сейчас, не дожидаясь победы над Москвой, начинать вместе со странами цивилизованного мира решать судьбу послевоенной России.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Вадим Трюхан, ранее известный участник российских ток-шоу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что произойдёт в России после капитуляции, можно сейчас только фантазировать. Это может быть целый ряд гражданских войн – кровавых войн, это могут быть бунты, это может быть хуже, чем в 1918-1922 гг. Но с этим как-то надо уметь справиться, нужен конфликт-менеджмент самого высокого уровня в исполнении не только Украины, самой Украине это не под силу, но и в исполнении всего цивилизованного мира. И не только свободного мира, не только «Рамштайна», но и того же Китая, Индии, у которой огромные интересы на российском рынке, и от некоторых других стран. Но над этим надо работать», – бредил он.

«Я считаю, что сейчас время ещё до победы не только над этим задуматься, а работать над этим в режиме нон-стоп 24/7 и выходить на понятные алгоритмы действий. Демилитаризация – лишение ядерного оружия и права на любое тяжёлое оружие, потому что для русских это невозможно. Децентрализация – конституционный процесс, в результате которого народы, которые были когда-то оккупированы Московией должны были бы получить право на референдум и на самоопределение. И обязательно – дерашизация, которая включала бы элементы денацификации, депутинизации, декоммунизации и так далее», – трещал Трюхан.