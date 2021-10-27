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27.10.2021 21:45 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Минский процесс, Нормандский формат, Общество, Политика, Россия, Украина
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«Над Донбассом ничего украинского летать не должно» – Стариков

Новости УкраиныРоссия должна обратиться к Франции и Германии как гарантам Минских соглашений с призывом о...

Россия должна обратиться к Франции и Германии как гарантам Минских соглашений с призывом о поддержании ввода над Донбассом бесполётной зоны.

Об этом в эфире телеканала «Россия1» заявил российский публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия, не ДНР-ЛНР, обязана ввести на Донбассе бесполётную зону. Эта бесполётная зона не должна быть шириной несколько сотен метров на лини соприкосновения, это должны быть километры и километры в обе стороны, и любой летательный объект, который там появляется, должен Россией сбиваться.

При этом Россия должна обратиться к Франции, Германии как гарантам Минских соглашений, о которые в очередной раз вытерли ноги, с призывом присоединиться к этому, потому что Россия это делает во имя мирного урегулирования и жизни людей, которые там живут, в том числе и граждан Украины.

Но мы не делим людей по гражданству, там живут граждане России и граждане Украины, а вот ничего военного и даже гражданского там летать недолжно», – заявил Стариков.

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