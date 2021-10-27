«Над Донбассом ничего украинского летать не должно» – Стариков

27.10.2021 21:45 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Россия должна обратиться к Франции и Германии как гарантам Минских соглашений с призывом о поддержании ввода над Донбассом бесполётной зоны.

Об этом в эфире телеканала «Россия1» заявил российский публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Россия, не ДНР-ЛНР, обязана ввести на Донбассе бесполётную зону. Эта бесполётная зона не должна быть шириной несколько сотен метров на лини соприкосновения, это должны быть километры и километры в обе стороны, и любой летательный объект, который там появляется, должен Россией сбиваться. При этом Россия должна обратиться к Франции, Германии как гарантам Минских соглашений, о которые в очередной раз вытерли ноги, с призывом присоединиться к этому, потому что Россия это делает во имя мирного урегулирования и жизни людей, которые там живут, в том числе и граждан Украины. Но мы не делим людей по гражданству, там живут граждане России и граждане Украины, а вот ничего военного и даже гражданского там летать недолжно», – заявил Стариков.