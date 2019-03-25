«Над Донбассом сгущаются тучи»

25.03.2019, Москва, Олег Кравцов

В ДНР сегодня наблюдается относительная стабильность, но высока вероятность реализации Украиной военного сценария.

Об этом в интервью журналу “Русский репортер” заявил основатель бригады “Восток”, экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский, отвечая на вопрос, что изменилось в республике после убийства ее главы Александра Захарченко.

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После убийства первого главы ДНР Александра Захарченко не поменялось ничего.

“Внешторгсервис по-прежнему пытается управлять промышленностью, и стиль этого управления не поменялся — «государство в государстве». Исчезла клановость, появились дробление на мелкие группы влияния, относительная стабильность, переваривание небольшой бизнес-империи окружения Захарченко, замена его ставленников не вызывает турбулентности. В военной сфере тоже изменений нет, тучи сгущаются, страдает не только линия соприкосновения; высока вероятность, что военная карта будет все-таки разыграна Украиной. Пауза не может длиться вечно”, – сказал Ходаковский.