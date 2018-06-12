12.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Над Донецком взвились российские флаги

Сегодня в столице ДНР состоялся торжественный митинг и концерт, посвящённые празднованию Дня России, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Праздничные мероприятия уже по традиции провели в сквере «Первомайский» на площади Ленина. По данным организаторов, на сам митинг собралось более пяти тысяч жителей республики.

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Среди главных участников празднества была руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Наталья Волкова, а также представители мэрии, администраций районов и другие первые лица.

«Россия – великая страна с многовековой историей, многонациональная держава с бескрайними просторами. Её сила и слава вызывают трепет и уважение на международной арене. День России и наш с вами праздник, потому что это символ объединения народов», – рассказала Наталья Волкова, после чего передала всем собравшимся поздравления от имени главы ДНР Александра Захарченко.

Праздник продолжился выступлениями артистов-вокалистов Донецкой государственной академической филармонии и Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра.

Фото: Денис Григорюк.