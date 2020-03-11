Над элитой Лукашенко нависло финансовое «обнуление» с Востока

11.03.2020, Москва, Максим Карпенко

«Обнуление» президентского срока Владимира Путина позволит ему еще дважды оставаться в кресле главы государства. Это не сулит Белоруссии ничего хорошего, так как означает, что будет продлен нынешний курс России на создание Союзного государства.

В результате белорусское руководство будет терять возможность наживаться на российских субвенциях в экономику Белоруссии.

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Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Богдан Безпалько.

По словам эксперта, не исключено также, что к управлению белорусско-российскими отношениями вернется бывший посол РФ в республике Михаил Бабич, смещенный с должности по личной просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Это большая конкретизация, отсутствие каких-либо эмоциональных реакций со стороны России, но, тем не менее, медленное, поступательное движение к тому, что российское государство в лице президента будет сворачивать полностью дотации в отношении белорусского государства и политической элиты.

Потому что основным бенефициаром российских субсидий, преференций и дотаций выступает именно политическая элита Белоруссии. Вероятно, что нынешний курс на повышение стоимости энергоносителей, который был запланирован ранее, будет сохраняться.

Возможно, что в игру рано или поздно вернется Михаил Бабич, который занимает достаточно важный пост в российском истеблишменте, и который ранее отметился как яркий политик в белорусско-российских отношениях, как ревизор этой политики», – заявил Безпалько.

Напомним, Михаил Бабич был чуть ли не единственным российским политиком, публично разоблачавшим схемы получения сверхприбыли белорусским руководством через продажу российской нефти на лондонской бирже.