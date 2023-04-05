Над гибелью смеяться можно, а над беглыми низко – секреты мастерства беглого «юмориста»

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Бежавший в Армению российский комик Гарик Оганесян с коллегой Александром Долгополовым на концерте в Берлине спародировали теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский и получили ранения 45 человек.

Во время выступления Оганесяна к нему подходит человек с картонной коробкой, в которой оказалась статуэтка. «Спасибо огромное, пусть постоит здесь», – повторил комик слова покойного Татарского перед смертью, а зал разразился хохотом.

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Примечательно, что накануне в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь» Оганесян признался, что ему «больно» от того, что на телеканале ТНТ выходят юмористические шоу, в которых смеются над санкциями и беглыми соотечественниками. По его мнению, такие шутки могут писать только «невероятно безэмоциональные и черствые люди».

«Тот же Азамат может спеть рэп в песне «Бузова на Грузию», в которой стебутся над всеми, кто уехал. Очень повесточный номер. А потом выходит шоу на ютубе, и у них огромные просмотры. Им вообще плевать в целом. Это расстраивает. ТНТ стал очень повесточный. Или задевает уехавших людей, или про санкции абсолютно чудовищный номер, очень стереотипный. Там француз – это гей, голландец укуренный. Интересно смотреть комментарии – насколько больше сейчас людей, которые это все поддерживают и хавают. Им просто говорят: постебите атишников. И выходит номер, где абсолютно тупой айтишник уехал в Ереван. Зная это изнутри, я бывал в Армении и Грузии, видел, как ребята бросают все, что у них было в жизни. Мне кажется, над этим смеяться немножко низко. Удар по низу, когда ты над слабыми смеешься», – сказал Оганесян.

Между тем, его «шутка про теракт» возмутила многих в России. Депутат Госдумы РФ Яна Лантратова отправила запрос главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку действиям стендап-комиков и принять соответствующие меры реагирования.

«Юмор на человеческой трагедии — преступление. Люди хотят дешёвой славы на крови. Общество должно реагировать. Это в наших силах дать им понять, что кощунственный юмор нам не нужен», – написала Лантратова в своем тг-канале.

«Этих двух ублюдков надо задерживать за пособничество терроризму, иначе с этой заразой мы не справимся. Задерживать и судить как пособников. Как и всех, кто там на видео ржал над «шуткой». Иначе беда. Это не охота на ведьм, это нормальная работа нормального государства ведущего войну, например Израиля», – считает военкор Герман Куликовский.

Что касается публики, смеющейся на концерте в Берлине, то в том же интервью «Дождю» Оганесян похвастался тем, что на его концерты приходит много украинцев.