Над Харьковом сгущается беспросветная тьма

Новости Украины

В Харькове полная деградация социально-экономический сферы. Дошло до того, что платежки за коммунальные услуги приходят даже жителям разрушенных домов.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает известный харьковский блогер Александр «Псих» Кондрусик.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Судя по последним новостям из Харькова, город погружается во тьму, но не в ту тьму, когда сумрачно, а в ту, когда беспросветно. Завозится и размещается новое вооружение, с этим проблем, похоже, нет. А вот с людьми, оставшимися по разным причинам в Харькове, история немного иная. Люди пытаются найти хоть какой-то заработок, не гнушаются ничем – вчерашние бизнесмены устраиваются работать дворниками. И это далеко не все примеры перевоплощений этой войны.

Нынешняя ситуация сейчас особенно обострила проблему почти десятилетней давности – в Харькове, как практически и по всей Украине, надежно трудоустроиться можно лишь взяв в руки оружие. Но есть нюанс – если на производстве случается брак, то на войне случается смерть.

И все же здесь пойдет речь о тех харьковчанах, которые не хотят воевать за сомнительную идею, но хотят выжить в новых условиях любой ценой. Поскольку у нас дикий капитализм никто не отменял, то война войной, а платежки за коммунальные услуги по распорядку. Людям они сейчас приходят регулярно, тон городских властей становится всё жестче – надо платить! Иначе, сами понимаете…

В общем, к взрывам и стрельбе добавились счета за коммуналку, и они как были драконовскими, так и остались таковыми. Сказать, что люди в шоке – это ничего не сказать. Получается замкнутый круг: людям нечем платить за коммуналку, соответственно коммунальным службам не за что содержать своё хозяйство. Бесконечно это продолжаться, конечно же, не может.

Деньги, которые поступают как помощь от западных «партнёров», идут исключительно на войну, ну и на зарплату киевской верхушке. Никто коммунальщикам не станет доплачивать из казны, ибо казна пуста.

В Харькове все чаще можно услышать невеселые разговоры о странности ситуации в городе и области. Со слов людей, выплат по ВПО в области и Харькове нет, по безработице тоже нет, как нет и всех остальных соцвыплат.

От международных организаций тоже ничего. Гуманитарная помощь, которая иногда выдавалась в виде пакета в одни руки, закончилась за неделю, и уже положен второй пакет, но многие люди еще первого не дождались. Гуманитарки от самого города нет и в помине.

При этом, жители Западной Украины говорят, что им ту же гуманитарку уже ставить некуда, и инвалидов у них кормят бесплатно и вообще у них в этом вопросе все хорошо. По ощущениям, они в другой стране живут.

Харьковчане же начинают всё яснее осмысливать, что им нужно выжить не только под обстрелами со всех сторон, но и в условиях безразличия, воровства и мародерства.

Социальная сфера парализована, от попыток решения этой проблемы центральная власть, как и местная попросту самоустранились. Ни о каких выплатах ФОПам, в виде обещанных 6500 гривен, даже речи нет, деньги им так до сих пор и не пришли, хотя заявку предприниматели оформили ещё в марте.

Да и мамы новорожденных детей не получили из положенных средств от государства ни единой копейки, хотя их детки появились на свет больше двух месяцев тому назад.

Для жителей области, работающих на предприятиях Харькова вообще тоска – проезд вновь платный, стоимость проезда поднялась в два раза. За 18 км пути от дома до Харькова нужно заплатить 40 грн. в одну сторону. Чтобы съездить в город на работу, получается 80 гривен в день, и это только за автобус, а если нужно воспользоваться ещё каким-то транспортом, то и того больше. А «президентскую гуманитарку» там, говорят, даже и не видели…

Вчера звонил сосед по гаражу. Еще в марте, в ночь с 14 на 15 прилетело и на Центральный рынок, на хозряды. Находящийся там его бизнес накрылся. Он устроился работать дворником – очень надеется, что это временно. Рассказал, что вначале с зарплатой было всё нормально, но теперь – задержка на месяц, и «боевые» сократили. Вот так вот.

Вопрос – а чем людям, находящимся на грани голода, еще и за коммунальные услуги платить?! Кстати, счета приходят и жителям полуразрушенных домов, если что.

Вот такая тьма беспросветная сегодня в Харькове, и она, похоже, будет только сгущаться. Так что же сейчас так неистово отстаивают «захыстныкы», тот Харьков, условия жизни в котором становятся невыносимыми, или ту власть, которая годами создавала людям эти условия, а сейчас невыносимость сия обострилась особенно сильно!? Или здесь про людей, как обычно, ничего, только территории?!