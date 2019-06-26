Над косовскими сербами нависла гуманитарная катастрофа

26.06.2019, Москва, Елена Острякова

Угроза гуманитарной катастрофы возникла в сербских анклавах на севере Косово, после того, как косовские власти запретили туда ввоз товаров из Сербии.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил политолог Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Там просто физически нечего есть. Многие жители Косово самостоятельно завозили продукты питания через границу. Сейчас это заблокировано», – сказал Бондаренко.

В конце прошлого года власти Приштины в одностороннем порядке наложили 100% плату за ввоз товаров из Сербии, а также Боснии и Герцеговины.