26.06.2019, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Косово, Мнение, Россия, Сербия
Просмотров:

Над косовскими сербами нависла гуманитарная катастрофа

Угроза гуманитарной катастрофы возникла в сербских анклавах на севере Косово, после того, как косовские власти запретили туда ввоз товаров из Сербии.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил политолог Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Там просто физически нечего есть. Многие жители Косово самостоятельно завозили продукты питания через границу. Сейчас это заблокировано», – сказал Бондаренко.

В конце прошлого года власти Приштины в одностороннем порядке наложили 100% плату за ввоз товаров из Сербии, а также Боснии и Герцеговины.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть