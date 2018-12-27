Над Ковтуном смеетесь? Над собой смеетесь!

28.12.2018, Киев, Михаил Рябов

Участник российских ток-шоу Вячеслав Ковтун, представляющийся «украинским политологом», попал на сайт «Миротворец», где украинские националисты при поддержке спецслужб публикуют нелегальное досье на неугодных режиму граждан, некоторые из которых впоследствии были убиты, как, например, писатель Олесь Бузина.

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«Постоянный участник ток шоу Вячеслав Ковтун попал на неонацистский сайт Миротворец, который формирует список людей, с домашними адресами, в отношении которых неонацисты могут совершать преступления. За то, что за деньги дает использовать себя в пропаганде. Много раз Ковтун говорил, что все это ерунда. Но что-то мне подсказывает, что теперь Ковтун будет стараться как можно реже ездить в Киев. Потому что знает, что там реальные неонацисты. И все это знают, включая тех, кто оправдывает», – рассуждает политолог Сергей Марков.

«Поздравляю Ковтуна с попаданием на сайт Миротворец. Помнится, он так веселился в эфирах по поводу жертв этого «расстрельного списка». Вот и добро пожаловать! Но с другой стороны, лично мне все противнее и противнее находиться в этом списке. Раньше ведь достойная компания в нем была. А теперь ковтуны, саакашвили, тимошенки», – отмечает политолог Владимир Корнилов.

«Показал сейчас Ковтуну его имя в списке Миротворца. Он заявляет, что это Миротворец «пиарится» за счёт его славы. Мол, о сайте этом все стали забывать, вот они и решили поэксплуатировать Великое Имя», – добавил эксперт, рассказав о встрече с Ковтуном в студии российского ТВ.

Писатель из Севастополя Платон Беседин, напротив, не разделяет сарказма комментаторов.

«Смеяться и думать надо совсем над другим. Над тем, что за федеральные деньги на эфиры приглашается вот такой клоун, который поливает Россию и её людей грязью. Смеяться надо над тем, что кто-то всерьёз думает, будто такая методика работает…Можем посмеяться и вот над чем. К примеру, над тем, что российская политика на Украине полностью провалена. Что представляли нашу страну послы вроде Черномырдина и Зурабова. Что «Россотрудничество» бездействовало. Что поминаемая по поводу и без «мягкая сила» на Украине не работала. Давайте посмеёмся над этим. Но ведь не смешно, правда?» – пишет Беседин в своем блоге.

Следует отметить, что ранее киевский политконсультант Николай Спиридонов призывал не считать Ковтуна недалеким человеком.

«Иногда в ленте читаю мнение, что Вячеслав Ковтун идиот. Знаю его с 2008г. – несколько раз был с ним на совместных эфирах и других мероприятиях. Человек он достаточно умный и эрудированный. Насколько я помню, кандидат исторических наук. Почему он изображает из себя дурачка на российском ТВ? Работа у него такая! Именно за это он, скорее всего и получает деньги. Его задача изображать патриотического украинца-идиота. И Вячеслав Николаевич справляется на отлично. Хороший, талантливый актёр», – отметил Спиридонов.

В свою очередь киевский юрист Татьяна Монтян сообщила, что за время работы на ток-шоу в Москве Ковтун купил квартиру в столице России недалеко от телестудии, где обычно выступает. «Это очень близко от улицы Правды, где выходят «60 минут», поэтому товарищ Ковтун может ходить даже пешочком», – сказала она.

«Я лично не рассчитываю жить на пенсию. Старость я себе уже обеспечил», – ранее признавался сам Ковтун.