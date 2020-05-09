Над Красной площадью прошел Парад Победы

09.05.2020, Москва, Олег Кравцов

В Москве над Красной площадью завершился воздушный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом с места событий сообщает РИА Новости, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Всего над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов.

«В небе над Москвой пролетели в парадном строю военно-транспортный вертолет Ми-26 и четыре многоцелевых Ми-8АМТШ, пять ударных Ми-35М и столько же вертолетов Ка-52. Замкнули пролет вертолетов пятерка Ми-28Н «Ночной охотник». Самолетный строй открыл разведчик А-50У, следом за которым пролетела тройка Ил-76МД, дальние бомбардировщики Ту-95МС и четыре «стратега» Ту-22МЗ, возглавляемые ракетоносцем Ту-160. Затем пролетел топливозаправщик Ил-78 с дальним бомбардировщиком Ту-160, которые сымитировали дозаправку в воздухе.

Продолжил парад Победы квартет МиГ-29СМТ, следом за которыми пролетели фронтовые бомбардировщики Су-24М и четыре истребителя-перехватчика МиГ-31К с гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал», – говорится в новости.

Также пролетели четыре истребителя пятого поколения Су-57 – их над Красной площадью пролетело четыре, после чего над Москвой появилась группа из десяти самолетов, в составе которой бомбардировщики Су-34, истребители Су-35С и Су-30СМ.

«За ними традиционно пролетели легендарные пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи», а закрыла воздушный парад шестерка штурмовиков Су-25, которые окрасили небо в цвета государственного флага России при помощи специального дыма», – сообщает агентство.

Напомним, что в этом году из-за объявленной ВОЗ пандемии COVID-19 запланированные в Москве парад и шествие «Бессмертного полка» были перенесены на неопределенный срок.