Над Крымом сбиты две украинские ракеты – летели из Запорожья

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Над Крымом сбиты две украинские ракеты «Гром-2», сообщил советник главы республики Олег Крючков.

«Разрушений и пострадавших нет», – заявил руководитель Крыма Сергей Аксенов.

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Похоже, именно это было поводом для утреннего перекрытия на час Крымского моста – тогда очевидцы сообщали о звуках работы ПВО на севере полуострова.

Несколько дней назад ракета «Гром» была сбита на подлете к Феодосии.

Представитель российской администрации Запорожской области Владимир Рогов предположил, что ВСУ пытаются наносить удары по Крыму из Запорожья, куда украинские войска перебросили дальнобойный оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2».

«Они заявляют, что их дальность действия – до 500 км, реальная дальность – 300 км точно», – уточнял Рогов.