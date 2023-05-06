Над Крымом сбиты две украинские ракеты – летели из Запорожья
Над Крымом сбиты две украинские ракеты «Гром-2», сообщил советник главы республики Олег Крючков.
«Разрушений и пострадавших нет», – заявил руководитель Крыма Сергей Аксенов.
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Похоже, именно это было поводом для утреннего перекрытия на час Крымского моста – тогда очевидцы сообщали о звуках работы ПВО на севере полуострова.
Несколько дней назад ракета «Гром» была сбита на подлете к Феодосии.
Представитель российской администрации Запорожской области Владимир Рогов предположил, что ВСУ пытаются наносить удары по Крыму из Запорожья, куда украинские войска перебросили дальнобойный оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2».
«Они заявляют, что их дальность действия – до 500 км, реальная дальность – 300 км точно», – уточнял Рогов.
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