«Над ними не каплет». Козак обвинил Берлин и Париж в пособничестве обстрелам ЛДНР

24.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Украина отказалась от алгоритма, которые способствует минимизации эскалации в Донбассе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант», рассказавший, как принимались согласованные 22 июля 2020 года «Меры по усилению режима прекращения огня».

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«Документ среди прочего предусматривает, что украинская сторона и силовики двух непризнанных республик Донбасса издают приказы, согласно которым ответный огонь можно открывать исключительно по приказу руководства вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО», – отмечается в публикации.

По данным газеты, такую формулировку по видеосвязи согласовали замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак при участии представителя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау.

После этого ЛДНР сделали публичными свои приказы, полностью изложив в них достигнутые договоренности, тогда как Минобороны Украины издало заявление, в котором написано, что «в случае нарушения противником режима «тишины» и создания угрозы жизни украинских военнослужащих, вооруженные силы Украины имеют право отвечать на враждебные обстрелы».

«Согласованная фраза о том, что это возможно только по приказу армейского командования, в текст по непонятным причинам не вошла. В Москве считают, что таким образом принятие решения об ответном огне оставлено на усмотрение личного состава, что и приводит к постоянным перестрелкам», – отмечает издание.

18 марта во время последней видеоконференции «нормандского формата» Козак поднимал вопрос о приведении заявления украинского Минобороны в соответствие с договоренностями 22 июля, но и представители Запада, и украинская сторона от обсуждения темы уклонились.

«Перестрелки надо прекратить сегодня, а не упражняться в словесной эквилибристике. Перестрелки, то ли организованные, то ли хаотичные в силу приказа Минобороны Украины, продолжаются. Со всеми вытекающими для обеих сторон печальными последствиями. Как продемонстрировали последние переговоры в «нормандском формате» 18 марта, представителей Германии и Франции это не сильно удручает. Над ними не каплет», – сказал Козак газете.