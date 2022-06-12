Над освобождённым Донбассом – русские триколоры. В Краматорске – беснование нацистов

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Города ДНР и ЛНР украсили российскими флагами в канун первого празднования Дня России в качестве признанных государств.

Накануне коммунальщики обновили стелу на въезде в Мариуполь со стороны Мангуша. Теперь в названии города нет украинской «i». Стелу перекрасили в цвета российского флага и отремонтировали бетонное основание. В самом Мариуполе в честь приближающегося Дня России был поднят флаг РФ над главной площадью города, а волонтеры раздавали всем желающим ленточки с триколором.

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Множеством российских флагов украсили столицу ДНР Донецк – как в центре города, так и на всех районных площадях. Также на остановке «Студгородок» по центральной улице Артёма появился новый мурал в цветах триколора. На Набережной нанесли граффити цветов российского флага с русским солдатом и движущейся колонной.

В Луганске и других городах республики в честь наступающего праздника провели автопробег «Русская дорога» с флагами и музыкой. Столица ЛНР украшена флагами, работают фонтаны. Также на Театральной площади в центре города открылась выставка фотографий знаковых мест ряда регионов РФ. На плакатах написаны хэштеги «МыРоссия», «МыВместе».

В то же время в оккупированном ВСУ Краматорске бандеровские вандалы сорвали со стелы Новокраматорского машиностроительного завода советские ордена. По данным украинских СМИ, инициатива принадлежит «волонтёру из Волынской области». Ордена были расположены на стеле 50-летия НКМЗ.

Отмечается, что «волонтёр» снимал ордена «при поддержке офицеров гражданско-военного сотрудничества с ВСУ».