Над Приднестровьем не безоблачное небо!

11.02.2021, Тирасполь, Андрей Сафонов

Реванш ультралибералов в США чреват обострением ситуации вокруг Приднестровья, которому следует готовиться к непростым временам.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет тираспольский политолог Андрей Сафонов.

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Однополярный мир рушится, но агрессивность его растёт

В эти дни и недели все противники России уповают на новую администрацию США. Произошёл реванш ультралибералов и подтанцовывающих им левых радикалов, гомосексуального лобби, псевдоантифашистов, негритянских расистов и, главное, делающих деньги из воздуха банкиров и финансистов. Становой хребет данной «сборной солянки» – это транснациональные корпорации, пошедшие в свой «последний и решительный бой» для слома национальных государств, смешения народов через неконтролируемую миграцию и, в итоге, получения для себя неограниченной власти.

Но как получишь такую власть, когда целый ряд больших, средних и малых стран видит весь чудовищный авантюризм этой стратегии и ожесточённо ей сопротивляется? Китай в ходе телефонного разговора с «сонным Джо» Байденом, как сообщили 11 февраля СМИ, твёрдо заявил, что диалог может быть только равноправным, а вмешательство во внутренние дела КНР недопустимы. Россия поставила «борцунов за демократию» на место, официально сообщив, что не будет прислушиваться к мнению Запада в «деле Навального» и прочих такого рода вопросах. Посол России в Иране огласил намерение провести совместные военно-морские учения флотов РФ, КНР и Ирана. Корейская Народно-Демократическая Республика просто посмеивается над западными угрозами, ибо ядерное оружие надёжно охраняет её суверенитет. В Венесуэле подозрительно притих самозваный (назначенный Западом) «президент» страны Хуан Гуайдо.

Казалось бы, руководящим товарищам из Вашингтона и Брюсселя следует пересмотреть свою внешнюю политику и преисполниться миролюбия, заодно покаявшись в жестоком подавлении акций протеста против фальсификаций президентских выборов в США, «жёлтых жилетов» во Франции, да, наконец, против, идиотского локдауна в ряде стран ЕС. А локдаун этот явно направлен не на спасение людей от злобного коронавируса, а на сознательное уничтожение малого и среднего бизнеса и на вручение обанкротившихся сфер тем же ТНК…

Короче говоря, агрессивность внешней политики лидеров «золотого миллиарда» растёт. А как иначе, если однополярный мир рушится и у «кормчих» этого мира земля (и вода, если учитывать проблемы США в Азиатско-Тихоокеанском регионе параллельно с усилением Китая) уходит из-под ног?!

Юго-запад бывшего Союза: куда качнётся маятник?

На этом глобальном геополитическом фоне сравнительно маленьким регионом выглядит юго-запад бывшего Советского Союза и прилегающие к нему земли. Тут у нас в качестве игроков, защищающих свои национальные интересы, действуют Приднестровье, Молдова, Румыния и Украина. А из гигантов, не имеющих здесь своих территориальных владений, присутствуют США, Россия, Евросоюз и – особенно на перспективу – Китай. Румыния, правда, входит в состав ЕС, но, как мы уже отметили, она находится хотя и рядом, но за пределами бывшего СССР.

Ни на секунду сильные мира сего не выпускают из поля зрения обстановку на реках Днестр и Прут. Ясно, что сейчас здесь существует хрупкое равновесие, что дальше борьба будет только нарастать, что возможно только разделение сфер влияния между Россией и Западом или глобальное торжество США, ЕС и Румынии через силовой разгром Приднестровья и оккупацию созданной самим людьми республики на Днестре.

Не есть ли это сгущение красок? Может, дело ограничится компромиссом? Такой вариант теоретически возможен в случае, если западные и румынские политики, военные и спецслужбисты убедятся, что сопротивление им окажется столь сильным, что преодолеть его невозможно. Но, повторимся, приход сил, намерения которых озвучивает Джо Байден, знаменует курс на драку в той или иной форме, а не на договорённости.

На Приднестровье будут давить. Только как?

Приднестровью в этой связи нужно готовиться к непростым временам. Оно, в принципе, в таких временах живёт «всю дорогу». Все 30 с лишним лет. Люди пережили войну 1992 года. Возможна ли она в будущем? Её нельзя исключать, потому что ставка западников и правых кишинёвских политиков на «цветной сценарий» в самой ПМР несостоятельна. А почему так? Увы, но из Приднестровья, как и из Молдовы, за прошедшие годы уехало немало людей, а это значит, что «горючего» для протестов стало меньше. Это просто факт.

К тому же приднестровцев, пусть и не так, как в первые годы независимости, цементирует «синдром осаждённой крепости», ибо попытки сию крепость взять не прекращались никогда. Из-за этого в Приднестровье не начали буйным цветам расцветать партии, движения, блоки и тому подобные формирования, которые окончательно запутали положение в той же Молдове. И теперь за эти «многопартийные ниточки», квоты, альянсы дёргают западники, стравливая одних другими и не давая установить в Молдове твёрдую власть, не позволяя президенту получить необходимые для оперативного управления делами страны полномочия.

Это к чему сейчас мы говорим? А к тому, что в Приднестровье политическая система и структуры государственного управления не были так расшатаны, как в Кишинёве. Значит, взрыв ПМР изнутри если не полностью исключён, то, по крайней мере, затруднён. А что остаётся? Прямое давление и шантаж Приднестровского государства. Заодно и нажим на Россию, от которой неустанно будут требовать вывода войск с берегов Днестра и отказ от политико-дипломатической поддержки Приднестровской Молдавской Республики.

Кто и как укреплял Майю Санду

Что происходит сегодня на этом самом юго-западе бывшего Советского Союза?

Прежде всего, переговоры об урегулировании многолетнего молдо-приднестровского конфликта затормозились. В сущности, это произошло ещё с июня 2019 года, когда США и их западные партнёры вовлекли Россию в устранение от роли неформального лидера Молдовы Владимира Плахотнюка. А оказалось, что этим тогдашний президент Молдовы Игорь Додон только был ослаблен, при этом США и ЕС вынудили Москву сделать «чёрную работу», а сами пожали плоды и сняли пенки.

Без Плахотнюка Додона стало некому прикрывать. Ему навязали глупую с точки зрения здравого смысла идею коалиции с той самой Майей Санду, которую сделали премьер-министром Молдовы. Да ещё и отдали ей практически всё правительство… Дальнейшее известно. Санду укрепляла свои позиции. И ослабляла позиции «партнёра». Наконец, на президентских выборах 2020 года всё пришло к логическому завершению: Игорь Додон потерпел поражение, а она заняла его кресло.

Что может обострить ситуацию на Днестре

Степень давления на Приднестровье со стороны Кишинёва и его союзников (точнее, патронов) во многом будет зависеть от того, кто возглавит новое молдовское правительство и каким окажется состав нового парламента Молдовы. Он, возможно, будет избираться досрочно. Скорее всего, первое голосование в действующем парламенте по утверждению нового правительства не будет одобрительным. Но второе… Тут сложнее.

Впрочем, не будем гадать. Для ПМР важно, чтобы правительство и парламент Молдовы состояли в значительной мере из умеренно настроенных людей. Если будет иначе, если курс Санду будет поддержан законодателями и министрами, вот тогда положение на Днестре станет тревожнее.

И даже не потому, что власть в Кишинёве окажется консолидированной, а потому, что воодушевлённые возможным успехом прозападных и прорумынских сил Вашингтон, Брюссель и Бухарест начнут навязывать руководству Молдовы жёсткие сценарии и игры.

Может ли западный сценарий допускать «силовое решение приднестровского вопроса»? Как говорил в таких случаях товарищ Сталин, «если это не исключено, следовательно, это возможно». Чего, конечно же, не хотелось бы…

Кишинёв и Тирасполь политически стали дальше друг от друга

Несомненно, победа Майи Санду сделала не рядовых граждан РМ и ПМР, а политику Кишинёва и Тирасполя ещё дальше. Возможности политических договорённостей об урегулировании конфликта в границах Молдавской ССР по состоянию на январь 1990 года ещё более уменьшились.

Приднестровье однозначно не откажется от курса на евразийскую интеграцию, на союз с Россией. При этом заинтересованность ПМР в укреплении военной составляющей этого союза только увеличится. Майя Санду ранее заявляла открыто, что в случае референдума об объединении Молдовы с Румынией она проголосует «за».

Но что это будет означать на практике? Если Молдова окажется поглощённой Румынией (без ПМР), то исчезнет буферное государство, и Приднестровье обретёт общую границу с Румынией. Это будет означать постоянную угрозу вторжения в ПМР румынских войск под каким-то предлогом, да ещё и с возможной поддержкой войск НАТО. Ведь Румыния – член Северо-Атлантического блока.

В то же время в Бухаресте не зря говорят об объединении с Молдовой «в её международно-признанных границах». Они, с точки зрения Кишинёва и его союзников, включают и Приднестровье. Да ещё и в социальных сетях, где активно действуют прорумынские националисты, открыто утверждается, что рост сторонников «воссоединения разделённого румынского народа» явственно видится, а Приднестровье «на волю никто не отпустит».

Заключение

Важнейшая задача приднестровской и российской дипломатии – это закрепление мира на Днестре. В предстоящие месяцы это главное. Нужно учитывать, что с подачи западных и румынских союзников молдовские дипломаты могут искать любые зацепки для срыва работы как экспертных групп, обсуждающих положение дел в разных отраслях ПМР и РМ, так и Объединённой Контрольной Комиссии, наблюдающей за положением дел в зоне безопасности конфликта.

Если ситуация там выйдет из-под контроля, тогда возможны всевозможные провокации, включая силовые. Поэтому сохранение и укрепление действующего миротворческого механизма на Днестре является для Москвы и Тирасполя явным приоритетом.

11 февраля 2021 года.