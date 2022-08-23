Над Севастополем сбили вражеский дрон. Мосийчук уверяет о звонках «испуганных русских»

23.08.2022  16:54 (Мск), Киев-Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Происшествия, Россия, Украина
Новости Украины

При подходе к Севастополю сегодня был сбит вражеский беспилотник. Звуки работы ПВО слышали жители города.

«Над морем отработали системы ПВО. Сбили БПЛА. Все хорошо, сохраняем спокойствие», – пояснил губернатор Михаил Развожаев.

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При подходе к Севастополю сегодня был сбит вражеский беспилотник. Звуки работы ПВО слышали жители...

Каждое сообщение из Крыма вызывает восторг украинской пропаганды, которая одновременно замалчивает продвижение русской армии к Николаеву взамен обещанного «контрнаступления на Херсон».


Возвращение Крыма под контроль Украины возможно только военным путем. Испуганные русские уже звонят в Киев и предлагают договориться. Соответствующие фантазии озвучил бывший боевик нацбата «Азов» экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Освобождение Крыма произойдет исключительно военным способом, – подчеркнул он. – Это не означает, что в Крыму будут идти ожесточенные бои, это означает другое: результатом этой большой войны после полномасштабного вторжения россиян 24 февраля должно быть освобождение всей территории Украины. А где они сбегут, а где их придется выбивать – это уже другой вопрос».

По версии Мосийчука, последние диверсии в Крыму уже имели как военно-тактические последствия, так и психологические.

«Оккупанты начинают массово бежать, даже те, которые приобрели жилье в Крыму, а коллаборанты начинают труситься и звонить: «давайте договоримся». Мне, например, были звонки из Крыма, даже в течении этих недель».

В то же время он рекомендовал на всякий случай покинуть пределы «правительственного квартала» в Киеве на период с 23 по 26 августа и не посещать места массового скопления людей.

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