Над украинцами ставят масштабный эксперимент на выживание – Тимошенко

06.04.2021, Киев , Игорь Петров

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский должен был остановить т.н. реформу Супрун, которая уничтожает систему здравоохранения Украины, но она продолжается, поэтому власть надо менять.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Нигде в мире нет ничего подобного реформе Супрун. Над Украиной ставят какой-то масштабный эксперимент – выживем мы с вами или не выживем в ситуации, когда нет полного и бесплатного доступа к лечению всех болезней, которые есть у человека.

И критерий того, плохая это реформа или хорошая – как раз бесплатный доступ ко всем услугам системы здравоохранения. Нам нужна страховая медицина. 99% успешных стран имеют страховую медицину.

Я была уверена, что Зеленский когда придет, остановит реформу Супрун и начнет строить страховую медицину, как в остальных странах. Но, к сожалению, новый президент продолжает медицинскую реформу Ульяны Супрун. Поэтому я и говорю – надо власть менять если вас не устраивает то, что она делает в стране», – сказала Юлия Тимошенко.