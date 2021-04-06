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06.04.2021, Киев , Игорь Петров
 
Дзен, Кризис, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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Над украинцами ставят масштабный эксперимент на выживание – Тимошенко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский должен был остановить т.н. реформу Супрун, которая уничтожает систему здравоохранения Украины, но она продолжается, поэтому власть надо менять.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нигде в мире нет ничего подобного реформе Супрун. Над Украиной ставят какой-то масштабный эксперимент – выживем мы с вами или не выживем в ситуации, когда нет полного и бесплатного доступа к лечению всех болезней, которые есть у человека.

И критерий того, плохая это реформа или хорошая – как раз бесплатный доступ ко всем услугам системы здравоохранения. Нам нужна страховая медицина. 99% успешных стран имеют страховую медицину.

Я была уверена, что Зеленский когда придет, остановит реформу Супрун и начнет строить страховую медицину, как в остальных странах. Но, к сожалению, новый президент продолжает медицинскую реформу Ульяны Супрун. Поэтому я и говорю – надо власть менять если вас не устраивает то, что она делает в стране», – сказала Юлия Тимошенко.

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