Над Украиной навис дефолт, под угрозой зарубежные активы, – Кущ

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Уже в течение ближайших месяцев Украине грозит дефолт в случае, если она не сможет реструктуризировать долг. Помимо прочих негативных моментов, Украина может лишиться сотрудничества с западными финансовыми структурами, а ее активы заграницей попадут под арест.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил экономический эксперт Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Риск дефолта есть, но я считаю, что в принципе Украина может отстоять свою позицию. Но если он произойдет, то естественно, ничего хорошего от этого не будет. С одной стороны, мы не занимаем сейчас деньги на внешних финансовых рынках, особо дефолт в этом плане на нас не подействует – все деньги, которые мы получаем от западных партнеров, это так называемые геополитические кредиты, но это окажет негативное воздействие, например, на сотрудничество с МВФ, с Европейским банком реконструкции и развития, всемирным банком – там могут быть заморожены кредитные программы, могут быть неприятные вещи с нашими активами зарубежом. Определенные негативные последствия будут», – заявил Кущ.