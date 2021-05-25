«Над Украиной пустота». Киев стреляет себе в ногу антиминским демаршем

25.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Прекращение авиасообщения с Белоруссией невыгодно Украине, и решение об этом принято без учета национальных интересов.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экономический эксперт Юрий Атаманюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Над Украиной такое же пустое небо, как и над Белоруссией. Не надо забывать, какую цель преследуют многие страны, которые поднимают такую риторику против нашего соседа. У нас торговый оборот с Белоруссией – 5,5 млрд, и этот оборот имел устойчивое движение к росту. Что касается авиаперевозок, то компания «Белавиа» третья по количеству рейсов в Украине после Турецких авиалиний и Международных авиалиний Украины. Оборот «Белавиа» с Украиной – более 10000 рейсов в год, один рейс – это порядка 300 пассажиров, то есть мы имеем пассажиропоток 3 млн пассажиров в год, и этот поток мы хотим вот таким рубильником остановить.

Конечно, это выгодно Литве конечно, это выгодно Латвии, потому что эти обороты перейдут как транзит через них. А у нас оборвутся логистические связи, оборвутся экономические связи. То есть мы сами себе выстрелили в ногу. Пошли на охоту, но сами себе выстрелили в ногу.

Протасевич – не наш гражданин. Проблема касается рейса Афины-Вильнюс, ситуация произошла в Белоруссии. Мы должны быть в этой ситуации посредникам, должны думать, что Украина может выиграть дипломатически, экономически, может ли она выиграть как какой-то хаб в развитии торговых отношений между Европой и той же Белоруссией? Мир очень прагматичен, все действуют через призму своих национальных интересов. Это демонстрирует немцы с «Северным потоком-2», это демонстрирует в американцы, которые заигрывают с Россией чтобы не толкнуть её в сторону Китая. А над Белоруссией сейчас пустота и, к сожалению, такая же пустота над Украиной», – сказал Атаманюк.